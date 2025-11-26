Przebadano DNA psów. Wyniki zaskoczyły nawet naukowców

Amerykańscy naukowcy poinformowali w poniedziałek o odkryciu, które zaskoczyło nawet ich samych. Analizy genetyczne wykazały, że blisko dwie trzecie współczesnych ras psów posiada w swoim genomie wykrywalne fragmenty DNA należącego do wilków. Co ważne, nie są to dawne ślady procesu udomowienia sprzed około 20 tysięcy lat, lecz efekty krzyżowania się udomowionych psów z dzikimi wilkami na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat.

Według badaczy wilcze geny mogły wpływać na wielkość, zdolność węchu, a nawet charakter wielu współczesnych ras.

Nowe analizy genomów psów i wilków

Zespół badawczy przeanalizował tysiące genomów psów i wilków dostępnych w publicznych repozytoriach. Jak wyjaśniła główna autorka pracy, Audrey Lin z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, „przed tymi badaniami wiodące nauki zdawały się sugerować, że aby pies był psem, nie może w nim być zbyt dużo wilczego DNA, jeśli w ogóle jakiekolwiek”.

Wyniki przeczą jednak dotychczasowym założeniom. Okazało się, że ponad 64 procent ras psów ma przodków wilczych. Nawet chihuahua — jedna z najmniejszych ras na świecie — wykazuje około 0,2 procent wilczego materiału genetycznego. Lin żartobliwie skomentowała to mówiąc, że „to całkowicie zrozumiałe dla każdego, kto posiada chihuahuę”.

Które rasy są najbardziej „wilcze”? Ranking może zaskoczyć

Najwyższy udział wilczego DNA, sięgający aż 40 procent, odnotowano u ras powstałych z celowych krzyżowań – wilczaków czechosłowackich i Saarloosa. Wśród ras funkcjonujących jako psy towarzyszące człowiekowi, liderem okazał się gończy Grand Anglo-Francais Tricolore z pięcioprocentowym udziałem. Wysokie miejsca zajęły także saluki oraz psy afgańskie.

Choć wiele ras z wilczymi genami jest większych niż psy ich pozbawione, nie jest to reguła – przykładowo bernardyny nie wykazują takich cech.

Co ciekawe, aż 100 procent tak zwanych psów wiejskich – żyjących blisko ludzi, lecz nieposiadających właściciela – ma w genomie ślady wilczych przodków. Zdaniem naukowców, częsty kontakt takich psów z wilkami może tłumaczyć, dlaczego wilcze DNA tak łatwo przenika do puli genetycznej psów.

Badacze dodają, że samice wilków – wskutek działalności człowieka, na przykład niszczenia środowiska naturalnego – mogły krzyżować się z bezpańskimi psami.

Czy wilcze geny wpływają na charakter psa?

Naukowcy zestawili dane genetyczne z opisami cech ras. Psy mające niewielki udział wilczego DNA częściej określano jako przyjazne, łatwe do szkolenia oraz skłonne do okazywania uczuć.

W rasach o większym udziale genomu wilczego pojawiały się natomiast takie cechy jak nieufność wobec obcych, niezależność, duma czy silny instynkt terytorialny.

Badanie ukazało się w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

