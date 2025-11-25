Nauczycielka chora na gruźlicę. Nawet kilkuset uczniów może wymagać wizyty u lekarza

W szkole podstawowej w Mrągowie potwierdzono przypadek gruźlicy (Tubercule bacillus) – informuje Polska Agencja Prasowa. Choroba wykryta została u jednej z nauczycielek, która od dłuższego czasu cierpiała na dolegliwości ze strony układu oddechowego.

Sytuację pod kontrolą ma Warmińsko-Mazurki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Dyrektor oddziału – Janusz Dzisko – podaje, że kobieta prątkuje – czyli zaraża (bakterią Mycobacterium tuberculosis). Inspektor przekazał, że w tym momencie identyfikowane są osoby, które miały z nią kontakt – chodzi m.in. o uczniów i pracowników szkoły. – Z racji charakteru pracy nauczycielki wiemy, że to grono będzie spore, trudno na razie mówić o liczbach – zaznacza Dzisko w rozmowie z PAP. Agencja nieoficjalnie dowiedziała się, że może to być grupa licząca nawet kilkaset osób.

Mazury. Nauczycielka ze szkoły w Mrągowie choruje na gruźlicę. Sanepid wyjaśnia, co dalej

Szkoła ściśle współpracuje z sanepidem. Dyrektor oddziału z siedzibą w Olsztynie przekazał, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej poinformowani zostaną o incydencie. Dzieci ze szkoły w Mrągowie zapisani zostali już do nich na wizytę – oni zdecydują teraz o sposobie diagnozowania uczniów – mówi Dzisko.

Jak sprawdzić, czy ktoś jest chory? Ekspert tłumaczy, że sposobów jest kilka, a jednym z nich jest test genetyczny. – Służby sanitarne będą ustalały osoby, które powinny skontaktować się z lekarzami – zaznacza rozmówca PAP.

Szef warmińsko-mazurskiego sanepidu uspokaja, że prątki gruźlicy są cały czas obecne w środowisku, a to, czy u danego człowieka rozwinie się stan chorobowy, zależy od kondycji jego organizmu. – To, jak na nie zareaguje dana osoba, zależy od jej układu immunologicznego. Każdy przypadek powinien być w tej sprawie rozpatrywany indywidualnie – wyjaśnia.

Co ciekawe, gruźlica jest w Polsce sporadycznie diagnozowana. – Najczęściej dotyczy ona osób w kryzysie społecznym czy kryzysie bezdomności – mówi Dzisko.

Objawy gruźlicy. Jak można się nią zarazić?

Gruźlica przez lata może pozostawać w stanie uśpienia i dać o sobie znać w momencie obniżenia odporności organizmu. Czynnikami sprzyjającymi jej uaktywnienie są m.in.: cukrzyca, niedożywienie, zakażenie HIV (wirus niedoboru odporności) lub uzależnienie od alkoholu.

Symptomy choroby to natomiast: osłabienie, poczucie zmęczenia, nocne poty, przedłużający się stan podgorączkowy, a rzadziej duszności, ból w klatce piersiowej, napady kaszlu, a nawet m.in. krwioplucie.

Zarazić nią można się głównie poprzez kontakt z zakażonym. Chory bakterię roznosi na innych podczas mówienia, kichania czy napadów kaszlu.

„Zwykły kaszel czy objaw gruźlicy? Sprawdź". To wciąż śmiertelna choroba