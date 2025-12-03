„Zimny Księżyc” rozświetli niebo. Z jednego powodu jest wyjątkowy

Grudniowa pełnia Księżyca będzie ostatnią superpełnią w tym roku. Zjawisko, określane także jako „zimny Księżyc”, osiągnie maksymalną fazę w piątek o godz. 00:14. Księżyc będzie tej nocy wyglądał na większy i jaśniejszy. Powodem tego będzie znalezienie się przez niego w perygeum, czyli punkcie najbliżej Ziemi.

Wiele wskazuje na to, że tej nocy naprawdę warto będzie spojrzeć w niebo. Noah Petro, naukowiec odpowiedzialny za misję Artemis III w NASA, podkreśla w rozmowie z CNN, że zimowe warunki sprzyjają obserwacjom. – Jasność tych superksiężyców zimą, zwłaszcza gdy jest naprawdę zimno, moim zdaniem może być większa, ponieważ drzewa nie blokują światła – powiedział.

Nazwa „zimny Księżyc” pochodzi od rdzennych Amerykanów i odnosi się do pełni położonej najbliżej przesilenia zimowego, które w tym roku przypadnie 21 grudnia i rozpocznie astronomiczną zimę na półkuli północnej. Różne plemiona używają innych określeń grudniowej pełni – dla Cherokee to „śnieżny księżyc”, a Abenaki nazywają go „księżycem tworzącym zimę”.

„Zimny Księżyc” pojawi się w wyjątkowym momencie. To rocznica ważnej misji

Tegoroczny ostatni superksiężyc jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem – daty. Zjawisko zbiega się z rocznicami misji Apollo 8 i Apollo 17. Pierwsza z nich wystartowała 21 grudnia 1968 roku, wysyłając załogę na orbitę Księżyca. Druga, rozpoczęta 7 grudnia 1972 roku, była ostatnim lądowaniem astronautów na jego powierzchni. Zbliżająca się pełnia poprzedza również przygotowania do misji Artemis II, której start planowany jest między lutym a kwietniem 2026 roku.

Naukowiec NASA zachęca do obserwacji zjawiska i spojrzenia na nie w szerszej perspektywie. – Zachęcałbym ludzi, by wyszli w tym tygodniu, spojrzeli na Księżyc, nacieszyli się jego blaskiem. Pomyślcie o tym, co zrobiliśmy w 1968 i 1972 roku (...), a potem spójrzcie naprzód i powiedzcie: hej, dzielą nas może dwie pełnie od ponownego wysłania tam ludzi – podkreśla.

Misja Artemis II ma według planu wystartować 5 lutego 2026 roku. Zakłada ona, że czwórka astronautów wykona przelot obok Księżyca i powróci na Ziemię. Będzie to pierwsza załoga podróżująca poza orbitę okołoziemską od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku.

