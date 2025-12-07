Nagrody QuoLipid przyznane. Wśród nagrodzonych Katarzyna Pinkosz i Anna Kopras-Fijołek z Wprost i NewsMed

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne istnieje już 15 lat – i od 15 lat zmienia świadomość Polaków na temat roli lipidów w chorobach sercowo-naczyniowych, edukując zarówno lekarzy, dietetyków i innych profesjonalistów medycznych, jak społeczeństwo – w czym PTL wspierają dziennikarze medyczni. Z okazji jubileuszowego XV Kongresu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego przyznano po raz pierwszy nagrody QuoLipid. Prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, podkreślił, że nagrody otrzymują dziennikarze, którzy przez wiele lat edukują na temat chorób serca, zagrożeń wynikających z miażdżycy i wysokiego cholesterolu LDL, prostując mity.

Nagrodzono i wyróżniono kilkunastu dziennikarzy „w uznaniu za wspólne działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej roli zaburzeń lipidowych i miażdżycy, za znakomitą edukację i walkę z dezinformacją”. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się dziennikarki Wprost i NewsMed: Katarzyna Pinkosz otrzymała nagrodę, a Anna Kopras-Fijołek wyróżnienie.

– Dziękując za nagrodę Polskiemu Towarzystwu Lipidologicznemu, chcę powiedzieć, że z jednej strony niezwykle przykro jest pisać, że Polska wciąż „świeci się na czerwono”, gdyż jest krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i wiemy, że kilkanaście milionów Polaków ma wysoki cholesterol LDL, który jest jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka. Z drugiej strony: wiemy jak to zmienić, jak ważny jest styl życia, aktywność fizyczna, zmiana sposobu odżywiania, branie udziału w badaniach profilaktycznych, przyjmowanie leków, gdy to jest konieczne. W dobie, gdy mamy tak skuteczne leki, można skutecznie obniżyć wysoki LDL, zmniejszając ryzyko miażdżycy, udaru mózgu, zawału serca. Warto o tym mówić, warto o tym pisać, dlatego przed dziennikarzami medycznymi jeszcze dużo pracy – mówiła Katarzyna Pinkosz, odbierając nagrodę.

Przeczytaj jeden z nagrodzonych tekstów: Pacjent jeszcze tabletki nie wziął, a już mówił, że bolą go mięśnie

– Bardzo dziękuję za wyróżnienie, cieszę się, że rzetelne informowanie o zaburzeniach lipidowych i ich znaczeniu dla zdrowia publicznego zostało docenione przez środowisko ekspertów. Dziękuję wszystkim specjalistom, którzy dzielą się swoją wiedzą i wspierają mnie w pracy nad kolejnymi publikacjami. Współpraca specjalistów i dziennikarzy ma ogromne znaczenie – razem możemy skuteczniej budować świadomość, przełamywać mity i wspierać profilaktykę, która ratuje życie. Szczególnie pragnę podziękować Panu Profesorowi Maciejowi Banachowi, który zawsze z wyjątkową cierpliwością, wytrwałością i ogromną życzliwością przekazuje ważne informacje dotyczące dbania o swoje zdrowie. Gdyby wszyscy Polacy wzięli sobie do serca te cenne rady, z pewnością wielu mogłoby dłużej cieszyć się zdrowiem i życiem – zaznaczyła Anna Kopras-Fijołek.

Nagrodą QuoLipid nagrodzono i wyróżniono kilkunastu dziennikarzy, m.in. Katarzynę Matusewicz i Katarzynę Lisowską (Puls Medycyny), Michała Dobrołowicza (RMF FM), Ewę Kurzyńską (Zdrowo i Szczęśliwie), Ewę Basińską (pacjenci.pl), Artura Wolskiego (Polskie Radio).