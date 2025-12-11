Dziesiątki ludzi, drony i psy tropiące. Policja prowadzi poszukiwania 27-latka

7 grudnia służby zostały poinformowane o zaginięciu Gabriela Nowaka, mieszkańca Ziemi Lubuskiej.

„Z zebranych przez policjantów informacji wynika, że wyszedł on z domu w środę [3 grudnia – przyp. red.] około godziny 19 i do chwili obecnej nie skontaktował się z rodziną. Policjanci – niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu – rozpoczęli działania poszukiwawcze, które trwają już od pięciu dni” – przekazała młodsza aspirant Żaneta Kumoś, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Nagłe zaginięcie 27-latka. Policja z Żar poinformowała o szczegółach akcji poszukiwawczej

Mundurowi przyznają, że obszar, na którym – według ich ustaleń – miałby znajdować się młody mężczyzna, nie jest łatwy do przeczesywania – występują tam bowiem liczne bagna i wzniesienia, które utrudniają poszukiwania.

„Do działań używane są drony oraz psy tropiące. Mundurowi wraz z ochotnikami tworzą tyraliery, którymi sprawdzają obszar metr po metrze. W tym samym czasie policjanci pionu kryminalnego sprawdzają monitoringi i zgłoszenia od mieszkańców. W poszukiwania mężczyzny aktualnie zaangażowane są dziesiątki ludzi” – informuje mł. asp. Kumoś.

Rysopis i wizerunek mieszkańca Ziemi Lubuskiej

W komunikacie prasowym policjanci umieścili też rysopis 27-latka. „Ma 178 centymetrów wzrostu i szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy oraz ciemny zarost na twarzy. W chwili zaginięcia ubrany był w odzież typu moro oraz sportowe, czarne buty. Wszystkie osoby posiadające informacje na temat miejsca przebywania mężczyzny proszone są o kontakt pod numerami: 477 94 14 11 lub 661 553 849” – wskazano. Można dzwonić także pod ogólnopolski, alarmowy nr: 112.

Poniżej znajduje się fotografia przedstawiająca zaginionego.

