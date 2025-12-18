To spotkało współpracownika Nawrockiego przed Białym Domem. Wszystko nagrały kamery

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. 18 grudnia odbył się briefing prasowy z jego udziałem, podczas którego doszło do dość wyjątkowego zdarzenia – z głośników w oddali rozbrzmiała bowiem znana melodia, która sprawia, że wielu ludzi odruchowo staje na baczność.

Dziennikarz polskiej rozgłośni radiowej, który także znajduje się w stolicy Ameryki, podszedł do mężczyzny, który – jak się okazało – spowodował całe „zamieszanie”.

USA. Zaskakująca sytuacja podczas konferencji polskiego ministra w Waszyngtonie

Wizyta Przydacza w USA ma związek ze zbliżającym się szczytem grupy, która skupia kilkanaście państw, a także kraje członkowskie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej – celem dyskusji jest ustalenie wspólnej polityki finansowej. W czwartek Przydacz ujawnił, że „w ramach G20 w Waszyngtonie” miało miejsce „bardzo dobre przyjęcie Polski na pierwszym spotkaniu przygotowawczym”. – Wszyscy odnotowali, że poza Chinami to Polska jest państwem, które przez ostatnie 30 lat najbardziej zwiększyło swoje PKB [produkt krajowy brutto – red.] – podkreślił.

W trakcie konferencji przed Białym Domem w tle rozległ się dźwięk Hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”. Dziennikarze zareagowali na tę melodię bardzo entuzjastycznie – tak samo, jak szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. – Bardzo się cieszę – zaznaczył Przydacz.

„To była jakaś inspiracja”

Jak się okazało, odtworzył go z głośników mężczyzna, który siedział w pobliżu rozstawionych nieopodal barierek przed White House. Wałkuski podszedł później do niego i zapytał, dlaczego postanowił odtworzyć właśnie Hymn RP. Ten wyjaśnił, że odtwarza hymny różnych państw, by w ten sposób przedstawiać sobie nawzajem różne nacje, które spotykają się przed Białym Domem, uznawanym przez niego za centrum świata. Dzięki temu, poprzez muzykę, chce przyczynić się do „przełamania strachu”.

A dlaczego właśnie mazurek? – To Bóg mnie do tego zainspirował. (...) Nie potrafię tego wyjaśnić. Po prostu przeglądałem listę i coś podpowiedziało: „Zagraj ten – Polski”, więc wcisnąłem play [odtwórz – red.] – stwierdził tajemniczo.

