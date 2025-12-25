Włamywacz wpadł w ręce łódzkiej policji. Usłyszał 33 zarzuty

Policjanci z IV Komisariatu Policji w Łodzi rozwikłali jedną z lokalnych zagadek kryminalnych. Pracowali nad sprawami kradzieży z włamaniem do samochodów oraz komórek lokatorskich, do których dochodziło przez ostatnie miesiące na Polesiu. Dociekliwość mundurowych oraz skrupulatna analiza zebranego materiału dowodowego doprowadziła w końcu na trop podejrzanego.

Łódź. Policjanci namierzyli włamywacza

Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili zapisy z kamer monitoringów, które zarejestrowały zachowanie włamywacza.

19 grudnia 2025 roku po godzinie 3:00 kryminalni zauważyli na ulicy Żeromskiego mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał sprawcy i natychmiast postanowili go zatrzymać.

Podejrzewany 37- latek był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych o tak wczesnej porze. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do popełnienia przestępstw. Nie krył, że skradzione rzeczy spieniężał, czyniąc sobie z przestępstw stałe źródło dochodu.

Łódź. Złodziej usłyszał 33 zarzuty

Łupem mężczyzny padły m.in. biżuteria, portfele z pieniędzmi, telefony komórkowe, narzędzia oraz artykuły spożywcze. Łącznie usłyszał już 33 zarzuty kradzieży z włamaniem. Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie.

