Nowy Nostradamus o 10 przerażających przepowiedniach na 2026 r. Jedna z nich dotyczy Polski

Athos Salom to brazylijski mistyk powszechnie znany jako „Żyjący Nostradamus”. 38-letni parapsycholog na łamach Daily Express podzielił się 10 przepowiedniami na 2026 r. Salom trafnie przewidział śmierć królowej Elżbiety II, czy pandemię COVID-19. Pierwsza przepowiednia to konflikt arktyczny Rosji z NATO. Kreml przenosi zaawansowane systemy rakietowe do strategicznych baz arktycznych.

Topnienie lodów stworzy nowe szlaki żeglugowe i rezerwy energii, co zdaniem Brazylijczyka znacznie zwiększy prawdopodobieństwo bezpośrednich konfrontacji z NATO o terytorium i zasoby w 2026 roku. Drugie proroctwo to niestabilność w regionie Sahelu i wojny zastępcze. Region wraz z północnym Nigrem ma stać się krytycznym punktem zapalnym. Salome prognozuje, że szybki wzrost znaczenia grup ekstremistycznych doprowadzi do pośrednich starć między światowymi mocarstwami walczącymi o utrzymanie wpływów po wycofaniu się zachodnich wojsk.

„Żyjący Nostradamus” o 10 prognozach na 2026 r.

Trzeci punkt to upadek dolara i restrukturyzacja wytycznych finansowych grupy BRICS, którą ma zaproponować Arabia Saudyjska. Czwarta przepowiednia to eskalacja napięć między Iranem a Izraelem. Napięcia mają osiągnąć krytyczny poziom, co ma być spowodowane wzbogacaniem uranu przez Iran i potencjalnymi przygotowaniami militarnymi Izraela. Do nowego, głębokiego okresu niestabilności w regionie może dojść zwłaszcza w drugim kwartale 2026 r.

Piąte proroctwo to wydanie przez Rosję dekretu o mobilizacji do 800 000 rezerwistów do marca 2026 r. Nowa strategia Kremla ma koncentrować się na cyberbezpieczeństwie i zaawansowanych systemach obrony powietrznej. Punkt szósty to znacznie wzmocnienie obecności USA na Morzu Czerwonym. Chodzi o ważny szlak morski w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab. Ma to być bezpośrednia reakcja na działania bojówek wspieranych przez Iran.

Athos Salom zdradził, co się stanie w Polsce

Siódma przepowiednia wieszczy kryzys gospodarczy w Polsce z powodu wysokiego deficytu, potencjalnych strajków pracowników i trwających rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ósme proroctwo dotyczy Japonii, która ma stanąć w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych z powodu malejących rezerw półprzewodników. Produkcja przemysłowa ulegnie znacznemu spadkowi, co spowoduje wyzwania dla kluczowych sektorów w drugim kwartale roku.

Dziewiąty punkt to zagrożenie burzą słoneczną i kryzys zdrowotny związany z wirusem H5N1. Poważna burza słoneczna ma nastąpić między 12 a 15 marca 2026 r. Może ona doprowadzić do powszechnych przerw w dostawach energii elektrycznej i uszkodzeń wrażliwych systemów elektrycznych na całym świecie. „Nowy Nostradamus” radzi też przyglądać się szczepowi wirusa ptasiej grypy, w związku z zamiarem zatwierdzenia przez UE zmodyfikowanej szczepionki mRNA.

Które przepowiednie brazylijskiego Nostradamusa się spełnią?

Ostatni zestaw prognoz koncentruje się na walucie cyfrowej i anomaliach kosmicznych. Europejski Bank Centralny ma rozpocząć testy cyfrowego euro z automatycznymi limitami transakcji. Z kolei USA wprowadzą oprogramowanie kwantowe umożliwiające monitorowanie łodzi podwodnych w czasie rzeczywistym. Ma też dojść do napięć Indii ze Starlinkiem w związku z usługami internetowymi świadczonymi przez satelity. W pobliżu orbity Jowisza ma pojawić się tajemniczy obiekt, który Europejska Agencja Kosmiczna rzekomo usunęła ze swoich oficjalnych rejestrów z powodu anomalii.

