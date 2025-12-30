Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa. Oto najstarsza kotka na świecie

Kot brytyjski, który wabi się Flossie – a która zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa – świętowała niedawno swoje urodziny – podaje redakcja dziennika „New York Post”. Ten wyjątkowy Felis catus (F. silvestris catus) cieszy się niespotykaną długowiecznością – rasa British Shorthair żyje zwykle bowiem 12-16 lat (czasami od 18 do 20 – wszystko zależy od tego, jak dobrą opiekę mają, czy otrzymują wysokiej jakości karmę, czy mogą liczyć na fachową pomoc weterynarzy z cenionych klinik i czy środowisko do życia spełnia ich wszelkie potrzeby – a na końcu i tak olbrzymią rolę odgrywają geny).

Tymczasem kotka, która na co dzień mieszka w Orphington (miasto na terenie gminy London Borough of Bromley w Anglii), dawno przekroczyła wspomnianą barierę – i to dwukrotnie.

Jest najstarszą, żyjącą kotką świata. Flossie pobiła ustanowiony przez samą siebie Rekord Guinnessa

Dziennik „The Express Tribune” poinformował, że wczoraj – 29 grudnia (poniedziałek) – Flossie obchodziła 30. urodziny. Na świat przyszła w 1995 roku, na terenie dzikiej kolonii w okolicy szpitala St Helens w Merseyside (Wielka Brytania). Została stamtąd później zabrana – jeszcze jako kociak. Blisko trzy dekady później, w 2022 r., ogłoszono ją „najstarszą kotką świata” – miała wtedy dokładnie 26 lat i 316 dni.

– Od początku wiedziałam, że jest wyjątkową kotką, ale nie wyobrażałam sobie, że będę dzielić dom z rekordzistką świata – mówi właścicielka zwierzęcia, Vicki Green, cytowana przez gazetę „NYT”. Kobieta wzięła pupila pod swoją opiekę, gdy ten miał już swoje lata. Przeszła procedurę adopcyjną w Cats Protection. Do tej organizacji charytatywnej Flossie trafiła tuż po tym, gdy umarli jej poprzedni właściciele. Stan zdrowia zwierzęcia nie był idealny – była głucha i miała słaby wzrok. Poza tym, jak ocenia jej właścicielka, kotka od lat ma się dobrze.

Ssak ma stały i przewidywalny tryb życia. Obejmuje on delikatną zabawę, regularne posiłki i długie – bardzo długie okresy snu.

Tyle żył najstarszy kot w historii

Źródło przypomina, że choć wiek Flossie robi wrażenie, to jednak nie jest ona najstarszą kotką w historii świata.

Ten rekord należy bowiem do Creme Puff, która żyła 38 lat i 3 dni. Przynajmniej, gdy mowa o udokumentowanych przypadkach.

