Przepowiednia na Nowy Rok. Te elementy mrożą krew w żyłach

W dzielnicy Miraflores w Limie, podczas specjalnego rytuału, szamani zajrzeli w głąb siebie, by przepowiedzieć przyszłość.

Co czeka nas w roku 2026? Ich wizje dotyczą przywódcy Stanów Zjednoczonych, konfliktu zbrojnego we Wschodniej Europie czy prezydenta Wenezueli.

Tajemnicze wizje peruwiańskich szamanów na Nowy Rok. Oto ich zaskakująca przepowiednia na 2026 r.

Pełniący funkcję duchowych przewodników mieszkańcy Ameryki Południowej nie boją się tykać spraw międzynarodowych. Globalna polityka nie jest tematem, którego unikają, choć ich wizje mogą być dla wielu przerażające.

Zacznijmy od USA – szamani w duchowym transie zobaczyli bowiem głowę Ameryki.

„Donald Trump ciężko zachoruje” – twierdzą. Nic konkretnego dotyczącego stanu zdrowia polityka jednak nie padło.

Jeśli chodzi o kontrowersyjnego prezydenta Nicolás Maduro, ma on zostać obalony i opuścić Wenezuelę. Nie zostanie jednak zatrzymany i postawiony przed sądem.

Tu warto wspomnieć, że nie jest on uznawanym przez Stany Zjednoczone zwierzchnikiem kraju – co ma związek z ostatnimi wyborami, przeprowadzonymi w sposób budzący wątpliwości. Głowa państwa w Ameryce Płd. oskarżana jest poza tym o łamanie praw człowieka i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zarzuca mu się także udział w zorganizowanej grupie przestępczej i obarcza odpowiedzialnością za katastrofę humanitarną w Wenezueli.

Wojna w Ukrainie. Dyktator Władimir Putin tym razem odpuści?

Co jeszcze znalazło się w przepowiedni na 2026 r? Wojna w Ukrainie. Tu Reuters przypomina, że do zakończenia wymiany ognia, według jednej z poprzednich wizji szamanów, dojść miało już w 2023 r. (a jak się stało – wiemy). Juan de Dios Garcia, przedstawiciel grupy tajemniczych duchownych, twierdzi, że tym razem – w Nowym Roku – już na pewno powinniśmy spodziewać się, iż Rosjanie ustąpią, a upragniony przez Kijów i świat (ale niekoniecznie przez Moskwę) pokój w Europie Wsch. nastanie.

– Zobaczyłem, że dojdzie do zakończenia konfliktu. Podniosą „flagę pokoju” – zapewnił po rytuale szaman, którego słowa we wtorek (30 grudnia), w materiale prasowym, zacytowała redakcja międzynarodowej agencji.

