Przełomowe obserwacje naukowców. Odkryto galaktykę podobną do Drogi Mlecznej

Dzięki obserwacjom wykonanym przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba naukowcy zidentyfikowali bardzo odległą galaktykę o strukturze spiralnej, wyposażoną w charakterystyczną poprzeczkę. O odkryciu poinformował Uniwersytet Pittsburski.

Galaktyki dzieli się zazwyczaj na spiralne, eliptyczne, soczewkowate oraz nieregularne. Spiralne wyróżniają się ramionami wychodzącymi z centralnej części. W części z nich występuje dodatkowy element – poprzeczka, czyli wydłużona struktura złożona z gwiazd i gazu, przebiegająca przez środek galaktyki. W takich obiektach ramiona spiralne zaczynają się nie w jądrze, lecz na końcach poprzeczki.

Tego typu budowa ma istotne znaczenie dla ewolucji galaktyk. Przykładem galaktyki spiralnej z poprzeczką jest także Droga Mleczna.

Galaktyka sprzed 11,5 miliarda lat

Zespół badawczy kierowany przez Daniela Ivanova przeanalizował dane dotyczące galaktyki oznaczonej jako COSMOS-74706. Informacje pochodziły ze spektrometrów Teleskopu Webba, co pozwoliło precyzyjnie określić jej odległość.

Ustalono, że obserwowany obiekt widzimy w stanie sprzed około 11,5 miliarda lat – tyle czasu zajęła podróż światła do Ziemi. Oznacza to, że galaktyka istniała już we wczesnym okresie historii Wszechświata, a mimo to miała złożoną, uporządkowaną strukturę przypominającą współczesne galaktyki spiralne.

Choć niektóre symulacje komputerowe sugerowały, że poprzeczki mogły formować się nawet 12,5 miliarda lat temu, bezpośrednie obserwacyjne potwierdzenie tego zjawiska pozostawało niezwykle trudne. Dlatego identyfikacja COSMOS-74706 ma tak duże znaczenie.

Najdalsza potwierdzona galaktyka tego typu

W przeszłości raportowano już istnienie bardzo odległych galaktyk spiralnych z poprzeczką, jednak w wielu przypadkach opierano się na mniej precyzyjnych metodach lub na zjawisku soczewkowania grawitacyjnego. Tym razem naukowcy wykorzystali spektroskopię do określenia przesunięcia ku czerwieni, co umożliwiło wiarygodne wyznaczenie odległości.

Dzięki temu COSMOS-74706 uznawana jest obecnie za najdalszą galaktykę spiralną z poprzeczką, której istnienie zostało potwierdzone bez udziału mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Wyniki badań zaprezentowano podczas 247. spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, które zakończyło się 8 stycznia w Phoenix w stanie Arizona.

