W mieszkaniu wybuchł pożar. Media o najbardziej wstrząsającym momencie

Przebieg zdarzenia był wstrząsający. Radio RMF FM ustaliło, że w pewnym momencie jeden z mieszkańców, chcąc ratować swoje życie, rzucił się do ucieczki przez balkon.

Z najnowszych informacji, które spłynęły po południu, wynika, że straż pożarna poradziła sobie z żywiołem. Przyczyny pojawienia się ognia będą ustalane.

Pożar mieszkania w miejscowości Lędziny. „Sytuacja była bardzo groźna”

Rozgłośnia poznała szczegóły. Redakcja relacjonuje, że pożar w mieszkaniu na czwartym piętrze wybuchł wczesnym popołudniem dnia 17 stycznia.

„Sytuacja była bardzo groźna” – podkreśla źródło. Ostatecznie obyło się bez osób poszkodowanych lub ofiar – sześciu lokatorów na czas opuściło samodzielnie pomieszczenia budynku.

Śląsk. Najbardziej wstrząsający moment zdarzenia

Mrożącym krew w żyłach momentem był ten, gdy jeden z mężczyzn postanowił przedrzeć się do sąsiedniego mieszkania. „Uciekał przez balkon” – podaje RMF.

Wkrótce znalazł się na klatce schodowej, gdzie otrzymał pomoc od przedstawicieli pogotowia ratunkowego, które wezwano na miejsce.

