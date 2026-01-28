Najnowszy odczyt Zegara Zagłady. Ludzkość 85 sekund od katastrofy

We wtorek, 27 stycznia 2026 roku, organizacja Bulletin of the Atomic Scientists ogłosiła nową aktualizację tak zwanego Zegara Zagłady. Wskazówki ustawiono na 85 sekund do północy, co oznacza największe w historii zbliżenie do symbolicznej globalnej katastrofy.

Dla porównania: w 2025 roku zegar wskazywał 89 sekund do północy, a w latach 2023 i 2024 – 90 sekund. Każde kolejne przesunięcie jest sygnałem, że świat nie radzi sobie z obecnymi zagrożeniami. Eksperci podkreślają, że to nie pojedynczy kryzys, lecz nagromadzenie ryzyk, które doprowadziło do tej decyzji.

„Ludzkość nie poczyniła wystarczających postępów w ograniczaniu egzystencjalnych zagrożeń” — podkreśliła Alexandra Bell, prezeska Bulletin of the Atomic Scientists.

Nuklearne, klimatyczne i technologiczne zagrożenia rosną

W uzasadnieniu decyzji naukowcy wymieniają kilka kluczowych czynników. Wśród nich znalazło się ryzyko eskalacji konfliktów z użyciem broni jądrowej, pogłębiający się kryzys klimatyczny i zagrożenia biologiczne. Badacze wspominają również o rozwoju tak zwanych technologii zakłócających, w tym sztucznej inteligencji oraz narastającej dezinformacji i teoriach spiskowych utrudniających podejmowanie racjonalnych decyzji.

Zdaniem ekspertów te zjawiska wzajemnie się wzmacniają, tworząc środowisko braku stabilności, z którym światowe instytucje nie potrafią skutecznie sobie poradzić.

Czym jest Zegar Zagłady i co naprawdę oznacza?

Zegar Zagłady został stworzony w 1947 roku przez naukowców pracujących nad stworzeniem bomby atomowej. Początkowo miał obrazować wyłącznie zagrożenie nuklearne. Od 2007 roku uwzględnia jednak również zmiany klimatyczne, zagrożenia biologiczne oraz rozwój nowych technologii.

Decyzję o przesunięciu wskazówek podejmuje co roku międzynarodowy zespół ekspertów, w tym laureaci Nagrody Nobla. Najdalej od północy zegar znajdował się w 1991 roku – aż 17 minut – po podpisaniu traktatu rozbrojeniowego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim.

Eksperci podkreślają, że cofnięcie wskazówek nadal jest możliwe, ale wymaga globalnej współpracy i zdecydowanych działań. Michael Mann, profesor honorowy Katedry Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Pensylwanii, powiedział w rozmowie z CNN, że zegar nie jest narzędziem idealnym.

Dodał jednak, że „pozostaje on ważnym środkiem retorycznym, który przypomina nam rok po roku o kruchości naszej obecnej egzystencji na tej planecie”.

Rachel Bronson, była prezes Bulletin of the Atomic Scientists, zaznaczyła natomiast, że „kiedy zegar wskazuje północ, oznacza to, że doszło do jakiejś wymiany nuklearnej lub katastrofalnej zmiany klimatu, która unicestwiła ludzkość. Nigdy nie chcemy tam dotrzeć i nie będziemy tego wiedzieć, kiedy to nastąpi”.

Czytaj też:

Coś dziwnego dzieje się z Grenlandią. To odkrycie zaskoczyło naukowcówCzytaj też:

Zima tylko „wpadła na chwilę”? Ekspert ostrzega: to nowa norma