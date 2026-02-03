Wędkarze złowili w lodzie wielką rybę. Ledwo mieściła się w otworze

Trójka pasjonatów wędkarstwa, która szczególnie upodobała sobie łowienie spod lodu, postanowiła dobrze przygotować się do wyprawy. Wiedzieli bowiem, że okazy, które znajdują się w tej konkretnej rzece, są w stanie przeciąć zwykłą żyłkę jednym ruchem zębów.

Po wywierceniu otworów pozanurzali w rzece haczyki i oddali się oczekiwaniom. W końcu jedna z flag wystrzeliła w górę.

Z wielką rybą walczyli blisko pół godziny

Styczniowe zmagania wędkarzy opisała redakcja zagranicznego portalu Wired 2 Fish. Mężczyźni opublikowali też na platformie YouTube film z wielką rybą, którą udało im się złowić podczas pobytu nad Rzeką Św. Wawrzyńca (stan Nowy Jork).

Gdy uczestnicy wyprawy zauważyli, że flaga przymocowana do jednego z zestawów poruszyła się, pobiegli w jej kierunku. Nim dotarli do przerębla, kołowrotek był niemal pusty — linka została bowiem prawie w całości wyciągnięta. Jeden z pasjonatów dosłownie w ostatnim momencie chwycił za jej końcówkę – tuż przed tym, jak ta mogłaby zniknąć pod półmetrową warstwą lodu.

Od tego momentu wszystko odbywało się przy użyciu siły fizycznej. To dlatego, że okaz był bardzo duży. Walka z olbrzymim szczupakiem trwała około 25 minut – toczyła się wyłącznie przez wąski otwór w lodzie. W końcu okaz znalazł się na wierzchu – choć wędkarze mieli nie lada problem, by wyjąć go z wody – ledwo mieścił się w otworze.

Ile mógł mierzyć szczupak?

Trzej mężczyźni, którzy łowili na terenie Stanów Zjednoczonych (USA) wykonali szybko kilka zdjęć i nagrali krótki film. Nie męczyli jednak dłużej ryby – wypuścili ją z powrotem do rzeki.

Ryba nie została tego dnia zmierzona, ponieważ entuzjastom popularnej dziedziny zależało, by maksymalnie skrócić czas przetrzymywania jej na lodzie. Na podstawie fotografii źródło stwierdziło jednak, że miała ona ponad 90 centymetrów długości, a być więcej.

Warty odnotowania jest sam fakt złowienia szczupaka pod lodem, co należy do zdecydowanie rzadkich sytuacji.

