Nieproszony gość w gablocie z wypiekami. Klienci Biedronki w szoku

Czwartkowy poranek w jednym z marketów sieci Biedronka w Baninie na Kaszubach zapisał się w pamięci klientów w wyjątkowo nieprzyjemny sposób. W przeszklonej ladzie z ciastami pojawił się bowiem nieoczekiwany „konsument” – mysz, która bez skrępowania zajadała się drożdżówką, robiąc to na oczach zaskoczonych kupujących.

Banino ponownie w centrum uwagi

To już kolejny przypadek w ostatnim czasie, przez który o Baninie zrobiło się głośno. Miasto znalazło się w centrum uwagi z zupełnie innego powodu. Wówczas 63-letnia kobieta przez pomyłkę wjechała samochodem do jednego ze sklepów. Tym razem jednak nie chodziło o zdarzenie drogowe, a o kwestie związane z higieną i bezpieczeństwem żywności.

Jedna z klientek, która była świadkiem zdarzenia, opisała całą sytuację w relacji przesłanej do portalu trojmiasto.pl. Zwróciła uwagę, że sklep działa od niedawna i został oddany do użytku zaledwie kilka lat temu. Według relacji kobiety mysz spokojnie konsumowała drożdżówkę z budyniem, zupełnie nie reagując na obecność ludzi.

Klientka próbowała powiadomić pracowników sklepu, jednak na sali sprzedaży znajdowała się jedynie jedna kasjerka, zajęta obsługą kolejki. Kobieta podkreśliła, że nikt z personelu nie wydawał się świadomy zaistniałej sytuacji.

Materiał wideo przedstawiający gryzonia w gablocie z wypiekami został także opublikowany przez profil Ekonomat na platformie X, gdzie błyskawicznie zyskał popularność wśród inernautów.

Rok wcześniej podobna sytuacja w innym mieście

Jak się okazuje, nie jest to odosobniony przypadek. Niemal dokładnie rok temu do bardzo podobnego incydentu doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Jeden z klientów udostępnił wówczas zdjęcie myszy siedzącej bezpośrednio na wypiekach w dziale pieczywa w sklepie sieci Biedronka przy ulicy Konopnickiej.

Po nagłośnieniu sprawy do placówki skierowano inspektorki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które przeprowadziły kontrolę.

