9-letni Polak rekordzistą świata! Wystarczyły mu niecałe 3 sekundy

9-letni Teodor Zajder z Gdańska zapisał się w historii speedcubingu, czyli sportowego układania kostki Rubika na czas. Podczas zawodów GLS Big Cubes 2026 ustanowił nowy rekord świata w konkurencji kostki Rubika 3x3x3, osiągając niesamowity wynik. Ułożył kostkę w 2,76 sekundy!

To pierwszy oficjalnie zatwierdzony wynik poniżej trzech sekund w tej kategorii. Wyczyn młodego zawodnika wywołał ogromne emocje nie tylko wśród uczestników zawodów, ale także w międzynarodowej społeczności fanów tej dyscypliny.

Choć Teodor ma zaledwie dziewięć lat, rywalizuje na równi z dorosłymi mistrzami świata i nie startuje w kategoriach wiekowych.

Bariera trzech sekund przełamana

Czas 2,76 sekundy to nowy oficjalny rekord świata w konkurencji kostka Rubika 3x3x3 – pojedyncze ułożenie (single). Przez wiele lat zejście poniżej trzech sekund uchodziło za niemal niemożliwe.

Poprzedni rekord należał do zawodnika z Chin i wynosił 3,05 sekundy. Teodor Zajder poprawił go o ponad ćwierć sekundy, co w świecie speedcubingu uznawane jest za prawdziwy przełom.

Organizatorzy zawodów podkreślają, że moment ogłoszenia wyniku wywołał mnóstwo emocji wśród sędziów i zawodników.

Talent, trening i pasja od najmłodszych lat

Młody rekordzista specjalizuje się głównie w konkurencjach 2x2x2 oraz 3x3x3, w których zdobył już tytuły mistrzowskie i ustanowił liczne rekordy. Regularnie startuje zarówno w zawodach krajowych, jak i międzynarodowych.

Teodor prowadzi także własny kanał na platformie YouTube, poświęcony kostce Rubika. Publikuje tam nagrania z zawodów, pokazuje swoje treningi i dzieli się doświadczeniem.

Zawody GLS Big Cubes 2026 w Gdańsku dzięki temu rekordowi stały się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń w środowisku speedcubingu, a nazwisko Teodora Zajdera obiegło media na całym świecie.

