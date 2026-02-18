Spokojnie łowił ryby, gdy nagle zobaczył tajemniczy „obiekt”. Wędkarz zaalarmował służby

Do zdarzenia doszło w tym tygodniu – na jeziorze Pejpus w Estonii. Wędkarz postanowił spróbować swoich sił na skutym lodzie zbiorniku wodnym – wydrążył dziurę i umieścił w niej haczyk. Następnie oczekiwał z wędką w ręku na rozwój wydarzeń.

Ryby nie brały, więc zaczął rozglądać się po jeziorze, gdy nagle zauważył tajemniczy „obiekt”. Szybko zorientował się, z czym ma do czynienia, dlatego też – długo się nie zastanawiając – chwycił za smartfona i wybrał numer na policję.

Estonia. Podejrzenia wędkarza sprawdziły się. Wkrótce wokół jeziora zaroiło się od służb

O zdarzeniu poinformowała redakcja rozgłośni Eesti Rahvusringhääling. Jak się okazało, wędkarz zauważył biały balon, do którego przymocowane były papierosy – dokładnie 30 tysięcy sztuk popularnych wyrobów tytoniowych. Na opakowaniach znajdowały się białoruskie znaki akcyzowe.

Na miejsce funkcjonariusze policji i straży granicznej z Estonii przybyli skuterami śnieżnymi. I zabezpieczyli obiekt. „Towar z kontrabandy został przekazany do urzędu podatkowo-celnego” – podało źródło, powołując się na komunikat prasowy służb.

Tajemniczy „obiekty” weszły w przestrzeń powietrzną RP

O obiektach, które przekroczyły granicę polsko-białoruską, pisało niedawno także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „W nocy z 15 na 16 lutego 2026 r. [z niedzieli na poniedziałek – przyp. red.] wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów z kierunku Białorusi” – informowali przedstawiciele DORSZ na platformie X.

Wojsko Rzeczypospolitej Polskiej wskazywało, że „były one na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania”. „Sytuacja była kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP. Zaobserwowane naruszenia naszej przestrzeni powietrznej nie odbiegały od incydentów obserwowanych w ostatnim czasie – w rejonie granicy polsko-białoruskiej” – podkreślali żołnierze.

