Firmy nie będą mogły niszczyć niesprzedanej odzieży. Ekspert mówi, dlaczego łatwiej było wyrzucić

Komisja Europejska chce przeciwdziałać niszczeniu niesprzedanej odzieży i obuwia. W tym celu przygotowywane jest rewolucyjne rozwiązanie. Najnowsze przepisy dla dużych podmiotów mają obowiązywać od 19 lipca 2026 r. W przypadku średnich przedsiębiorstw rozporządzenie ESPR ma wejść w życie do 2030 r. Z kolei mikro- i małe przedsiębiorstwa mają zostać objęte specjalnymi regulacjami, aby nowe wymogi nie zablokowały ich działalności – podaje „Gazeta Prawna”.

Firmy będą również musiały raportować, ile niesprzedanych produktów wyrzucają i dlaczego. Branża musi się także przygotować na pełne wdrożenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla tekstyliów. Chodzi o etap odpadu i systemowej odpowiedzialności finansowo-organizacyjnej za zbiórkę, sortowanie, przygotowanie do ponownego użycia i recykling. Unijne państwa mają wdrożyć dyrektywę najpóźniej do 17 czerwca 2027 r.

KE chce zakazać niszczenia niesprzedanej odzieży i obuwia. Zbliża się kluczowy termin

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i prezes agencji Who Will Save The Planet Dominika Lenkowska-Piechocka oceniła, że „zakaz to właściwy kierunek, ale nie uderza w sedno problemu”. – Niesprzedane zapasy nie są wypadkiem przy pracy, ale to element modelu biznesowego fast fashion, który zanieczyszcza środowisko – tłumaczyła. Dodała, że ruch UE „zmusza firmy do szukania alternatywnych kanałów, np. outletów, darowizn czy recyklingu, ale nie redukuje wolumenu nadprodukcji”.

– Wiele produktów po prostu łatwiej i taniej jest zutylizować, niż przekazać organizacjom pożytku publicznego, które by z nich zrobiły jakiś użytek. Z uwagi na konieczność zapłacenia VAT-u od darowizny nie opłaca się tego robić, więc lepiej jest to zadołować i rozjechać wózkiem – zastrzegł z kolei prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Podatek wynosi bowiem 23 proc. i jest obliczany od początkowej ceny sprzedaży, a nie aktualnej rynkowej wartości, która często jest bliska zeru.

Komisja Europejska walczy z marnotrawstwem odzieży. Będą skuteczne i odstraszające sankcje

Wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG Systems Polska Andrzej Grzymała zwrócił natomiast uwagę, że oprócz regulacji „równolegle potrzebne są inwestycje, standardy jakości oraz stabilne modele współpracy z operatorami”. Prezes agencji Who Will Save The Planet poruszyła jeszcze kwestię edukacji konsumentów i zmiany ich świadomości. Sankcje przewidziane w przepisach ESPR mają być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”.

