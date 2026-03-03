Nie żyje wybitny polski fotoreporter. „Jeden z najlepszych”, „wielka strata”

Fotoreporter Adam Chełstowski nie żyje. Był wybitną postacią w świecie prasy – najbardziej znaną ze swoich relacji z najważniejszych wydarzeń społecznych i politycznych w Polsce.

Łatwo spotkać można było go na sejmowych korytarzach. – Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i pełen profesjonalizmu. Wielka strata – napisał Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.



O śmierci Chełstowskiego poinformował Słomion. „Dotarła do mnie dziś szokująca wiadomość. Jeden z najlepszych fotoreporterów w tym kraju nagle odszedł” – przekazał smutną wieść na Facebooku. Lokalny działacz, przedstawiciel Fundacji Kaszuby, podkreślił, że miał on „niezwykły dar dostrzegania tego, czego inni nie widzieli”. „I potrafił uchwycić to na zdjęciach” – wskazał. „Pozostanie mi po nim kilka zdjęć, które sam mu zrobiłem oraz dziesiątki tych, które on wykonał mi” – dodał.

Chełstowski był przez lata związany z agencją FORUM – Polską Agencją Fotografów. Nieznana jest przyczyna jego śmierci.

„Odszedł niezrównany artysta obiektywu”

Swój ból związany z odejściem Chełstowskiego na platformie X wyraziło wielu polityków. „Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń. Dyskretny – był tam, gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny – pokazywał to, czym żyła cała Polska. Życzliwy, nienachalny. Dobry człowiek. Nie chce się wierzyć. Niech spoczywa w spokoju. Wyrazy współczucia dla Najbliższych” – napisał Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

„Jeden z najlepszych. Wielka szkoda” – stwierdził Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej (Inicjatywa Polska).

„Odszedł niezrównany artysta obiektywu. Niech spoczywa w pokoju” – zaznaczył Zbigniew Konwiński, przewodniczący Klubu Parlamentarnego KO.

