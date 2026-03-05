Dokonały na plaży niepokojącego odkrycia. „Dwie ryby zagłady”

O zdarzeniu napisała redakcja kwartalnika „Surfer”. Ludzie rzadko kiedy mają okazję zobaczyć z bliską tę rybę głębinową – nie mówiąc już o sytuacji, gdy długość ciała wstęgora królewskiego (Regalecus glesne) ma ok. 30 stóp (ponad dziewięć metrów).

Gdy ryba zagłady zostanie wyrzucona z wody na brzeg, zawsze wywołuje istną sensację. To jedna z najdłuższych znanych człowiekowi kostnoszkieletowych – zwykle jej długość ciała nie przekracza ośmiu metrów, a maksymalna, potwierdzona dotychczas długość to 11 m (pojawiają się też niepotwierdzone oficjalnie doniesienia o aż 17-metrowych gigantach).

Ryba zagłady (to potoczna nazwa – niektórzy wiążą ją niesłusznie m.in.z trzęsieniami ziemi, co według naukowców jest pseudonauką) może ważyć spokojnie ponad 200 kilogramów (rekord wynosi 272 kg). To głębinowe stworzenie spotkać można w wielu oceanach – m.in. w Atlantyku, Pacyfiku i Indyjskim. Żyje głównie w otwartej toni – na głębokościach od 20 do 1000 m (często 20-200 m).

„Niemal niespotykane” zdarzenie w Meksyku

Okaz, który odkryty został na plaży w Baja w Meksyku wprawił w osłupienie lokalsów. Co jednak ciekawe, pojawił się on w towarzystwie jeszcze jednego okazu z tego samego gatunku.

Znaleziska dokonały dwie kobiety. „Jedna z sióstr szybko wskoczyła do wody, aby pomóc, aby zepchnąć rybę z powrotem w głębszą wodę we współpracy z innymi ludźmi na plaży” – ustaliła redakcja „Surfera”.

Źródło zwróciło uwagę, że sytuacja przybrała nagle nieoczekiwany obrót. „Gdy młode kobiety tylko skończyły pomagać pierwszej rybie, zauważyły kolejnego wstęgora na brzegu. Widok nawet jednej z nich jest niezwykle rzadki. A dwóch w tym samym miejscu? To niemal niespotykane” – podkreśla autor tekstu opublikowanego w dniu 4 marca (w środę).

Dalszy los tych konkretnych R. glesne nie jest znany.

