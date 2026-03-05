Myśleli, że to obraz pospolitego artysty. Po dekadach eksperci przyznali się do wielkiej pomyłki

Rijksmuseum w Amsterdamie ujawniło w poniedziałek (2 marca), że obraz pt. „Wizja Zachariasza w świątyni” z 1633 to dzieło Rembrandta, a nie jednego z jego współpracowników – Jana Lievensa czy Salomona Konincka. O tym, że to nie wybitny malarz, rysownik i grafik z epoki baroku jest autorem dzieła, zdecydowano na podstawie błędnych przesłanek w latach 60. XX wieku.

Dopiero teraz – jak podaje holenderskie muzeum – udało się poznać prawdę o obrazie – dzięki zaawansowanemu skanowaniu i dwuletniej analizie eksperckiej – podaje stacja BBC.

„Niezwykłe”

„Wizja Zachariasza w świątyni” przedstawia scenę biblijną. Każdy, kto chciałby zobaczyć obraz olejny na żywo z nową informacją – że jest to wyjątkowe dzieło, bo samego Rembrandta van Rijna – będzie miał ku temu idealną okazję – Rijksmuseum zamierza bowiem wystawić go w najbliższym tygodniu – ustaliła British Broadcasting Corporation.

Jonathan Bikker, kurator XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego w Rijksmuseum, wytłumaczył, że to, iż obraz, który został przed laty niesłusznie przypisany pracowni Rembrandta (a nie jemu samemu), obszar sztuki zawdzięcza naukowcowi – Horstowi Gersonowi – a także badaczom z Rembrandt Research Project. Ekspert przyznał, że to, iż udało się ustalić prawdziwego autora bezcennego – wartego z pewnością miliony – dzieła, jest „niezwykłym” wydarzeniem.

