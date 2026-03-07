Zmiana czasu na letni. Kiedy i w którą stronę przestawiamy zegarki?

Informowaliśmy już wcześniej, że w tym roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi nieco wcześniej niż poprzednio. Odbędzie się to w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku. Za taką sytuację odpowiada kalendarz gregoriański, według którego ostatnia niedziela marca wypada właśnie 29. W roku 2025 był to dzień 30 marca.

Zmiana czasu na letni w 2026 roku

Większość Polaków nie musi szczególnie stresować się zmianą czasu, ponieważ nowoczesne elektroniczne urządzenia będą "pamiętać" za nas. Jeżeli jednak posiadamy nakręcane zegarki lub inne urządzenia, które samodzielnie nie dokonają przejścia na czas letni, to powinniśmy zaznaczyć w kalendarzu wspomnianą wyżej datę. Warto też przypomnieć, jak dokonać przesunięcia. Nasze zegarki "przyspieszamy", przestawiając wskazówki z godziny 2:00 na 3:00.

Z jakimi konsekwencjami wiąże się zmiana czasu, jeśli w nocy z 28 na 29 marca podróżować będziemy pociągami? "Dla części naszych połączeń oznacza to pozorną zmianę godziny kursowania" – tłumaczyła Marta Ziemska z PKP Intercity. Zapewniała, że czasy przejazdów pociągów nie ulegną zmianie, ale pojawi się pozorna różnica między godziną przyjazdu, a codziennym rozkładem. "Pasażerowie w żaden sposób nie odczują tej zmiany, muszą jednak pamiętać, by przestawić zegarki" – podkreślała.

Wiele osób ma nadzieję, że tegoroczna zmiana czasu będzie już ostatnią. Unia Europejska od lat debatuje nad porzuceniem corocznego przestawiania zegarków. Europejczycy w sondażach opowiadają się za zniesieniem tego zwyczaju. Takiego zdania jest aż 84 proc. z 4,6 mln respondentów. Komisja Europejska zdecydowała na razie, że zmiana czasu zostanie utrzymana co najmniej do końca 2026 roku.

Zmiana czasu to przeżytek? Zalety stałego czasu zimowego

Specjaliści zwracają uwagę, że porzucenie zmiany czasu pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Naukowcy szacują, że wprowadzenie stałego czasu zimowego mogłoby zapobiec nawet 300 tys. przypadków udaru mózgu rocznie oraz ograniczyć liczbę osób z otyłością o około 2,6 mln.

– Kiedy rano dostajesz światło, przyspiesza to cykl dobowy. Kiedy dostajesz światło wieczorem, spowalnia to wszystko. Zazwyczaj potrzeba więcej światła porannego i mniej światła wieczornego, aby zachować synchronizację z 24-godzinnym dniem – wyjaśniał Dr Jamie Zeitzer.

– Im więcej światła otrzymujesz w niewłaściwym czasie, tym słabszy jest zegar dobowy. Wszystkie te rzeczy, które są następstwem tego stanu – np. układ odpornościowy, energia – nie działają tak dobrze – dodawał.

