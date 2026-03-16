Obchody Wielkiego Tygodnia zagrożone. To pierwsza taka sytuacja w historii

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od spokojnej. 28 lutego Izrael ramię w ramię rozpoczął operację przeciwko Iranowi, w wyniku której zginęło co najmniej 1400 osób a ponad 18,5 tys. zostało rannych.

W tym samym czasie Izrael prowadzi działania wymierzone w Hezbollah, sojuszników Iranu. Władze w Bejrucie podają, że tylko w ostatnim czasie zginęło ponad 850 osób a co najmniej 800 tys. zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Pilne zakupy Izraela

Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, że konflikty szybko się zakończą. W niedzielę 15 marca rząd Izraela zatwierdził natychmiastowe zakupy amunicji i nowoczesnego sprzętu za niemal 827 mln dolarów. Szczegółów nie ujawniono, izraelski resort finansów stwierdził jedynie, że decyzja ma charakter nadzwyczajny i ma zabezpieczyć potrzeby frontu, a środki na ten cel pochodzą z państwowego budżetu, który parlament ma zatwierdzić do końca miesiąca.

Rzecznik sił zbrojnych Nadaw Szoszani przekazał, że izraelska armia ma szczegółowe plany operacyjne na kolejne trzy tygodnie wojny z Iranem. – Chcemy się upewnić, że ten reżim będzie jak najsłabszy – podkreślał.

Jeden z efektów wojny jest mocno odczuwalny przez katolików. Od 28 lutego zamknięta jest Bazylika Grobu Świętego i nie wolno w niej odprawiać mszy świętych. Jest to pierwsza taka sytuacja w historii. – Wielka dwuskrzydłowa brama, która od setek lat strzeże wejścia do Grobu Świętego, nigdy wcześniej nie była zamknięta na tak długo – przypomniał o. Ibrahim Faltas, zakonnik z Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Obchody Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej zagrożone?

Przedłużające się ograniczenia wywołały pytania o obchody zbliżającego się Wielkiego Tygodnia. Już teraz wiadomo, że nie ma możliwości zorganizowania tradycyjnej Drogi Krzyżowej. o. Ibrahim Faltas podkreślił, że w ostatnich dniach wzmocniona została presja na izraelskie władze, aby umożliwić chociażby możliwość zorganizowania uroczystości Wielkiego Tygodnia z murach, które strzegą Golgoty i Pustego Grobu.

– Atmosfera terroru w Ziemi Świętej odzwierciedla się w ciągłym strachu przed drugim człowiekiem. Stała presja niebezpieczeństwa i niepewności wznosi mury, których nie widać, których nie można dotknąć, ale które są twardsze od betonu i wydają się niemożliwe do pokonania – ocenił franciszkanin.

O. Ibrahim Faltas dodał, że „niebo nad Bliskim Wschodem w dzień i w nocy przecinają pociski i drony, niosące śmierć nieznajomym i niszczące życie, historię, naturę”. – Narzędzia śmierci nie mają oczu ani serca, nie zwracają uwagi na narodowość i przynależność religijną, nie widzą kruchych ciał, które już cierpiały i znosiły ból: to przemoc, która się powtarza, która zawsze wstrząsa – zaznaczał.

