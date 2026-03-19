Zmagania z rybą popłaciły, wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważył okaz

Nowy rekord padł w USA – na terenie stanu Georgia. Poinformowała o tym redakcja stacji WRDW TV (Where Radio Does Wonders Television).

Oto szczegóły – wędkarz w rozmowie z dziennikarzami ujawnił długość i wagę ryby.

Padł nowy rekord. W środowisku wędkarskim aż huczy!

Zapalony wędkarz – Silas Turner – złowił niesamowitej wagi niszczukę długonosą (Lepisosteus osseus) w jeziorze na terenie Blackshear. Niebawem na jaw wyszło, że była wystarczająco ciężka, by amerykański Departamentem Zasobów Naturalnych zapisał nazwisko Amerykanina na specjalnej liście. Jego wyczyn będzie inspiracją dla wielu obecnych i przyszłych entuzjastów tej dziedziny, których w Stanach Zjednoczonych jest spore grono.

Co ciekawe, jak zaznacza WRDW-TV, Turner pobił rekord wędkarski jako pierwszy w tym roku (po raz ostatni udało się go ustanowić jego koledze z branży w 2025 r.). Na wyprawę udał się w poniedziałek (9 marca).

– Gratulacje! Minął prawie rok, odkąd Georgia mogła w końcu ogłosić nowy stanowy rekord w połowie ryb słodkowodnych. Z ogromną radością gratulujemy panu Turnerowi złowienia niszczuki długonosej. Mamy nadzieję, że ten połów zainspiruje wędkarzy w całym stanie do wyjścia na zewnątrz i udziału w akcji Go Fish Georgia, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny rekord stanu może znaleźć się na twoim haczyku – zachęcał pasjonatów Scott Robinson, szef ds. rybołówstwa w Wydziale Zasobów Dzikiej Przyrody (cytat za Where Radio Does Wonders Television).

Oto waga i długość ryby

O swoim wyczynie Turner opowiedział również magazynowi „Outdoor Life”. Jak się okazało, okaz mierzył ok. 60 cali (czyli ponad 1,5 m).

Wędkarz w siedzibie Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Georgia poznał też wagę ryby – miała 31 funtów i 14,4 uncji (prawie 14,5 kg).

