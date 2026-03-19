Zmarła dwa tygodnie po ślubie. Rodzina żegna znaną lekarkę

Jak wynika z oświadczenia zamieszczonego w mediach społecznościowych, Ola odeszła „bez bólu, w spokoju, otoczona miłością najbliższych”. Wcześniej wiele lat walczyła z nowotworem. Była lekarką, autorką profili edukacyjnych i popularyzatorką medycyny.

„Pożegnaliśmy dziś Olę. Naszą ukochaną Córkę, Siostrę i Żonę. Naszą Wojowniczkę” – napisali bliscy kobiety dodając, że kobieta odeszła 13 marca, w swojej ukochanej Hiszpanii. Spoczęła w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie. „Dwa tygodnie wcześniej spełniła swoje wielkie marzenie o ślubie – była szczęśliwa i pełna nadziei na przyszłość” – dodano w poruszającym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Relacje i doświadczenie Oli były dla wielu ważnym źródłem wiedzy. Kobieta była jedną z najbardziej rozpoznawalnych lekarek edukujących ludzi w internecie, łącząc empatię z poczuciem humoru i pogodą ducha. Wspierała rodziców rodziców w dbaniu o zdrowie dzieci.

„Wystarczyło tylko jedno zerknięcie”

Lekarka w sieci dzieliła się swoją historią. Opowiadała o walce z nowotworem dróg żółciowych, o diagnozie i o tym, jak zmieniło się jej życie.

– Przejechałam dosłownie przez całą Polskę. Byłam wszędzie, gdzie mogłam być. I jedyne, co usłyszałam to to, że nic nie można dla mnie zrobić. Nic. I że zostały mi trzy miesiące. Usłyszałam to, że najlepiej gdybym spisała testament i spędzała najwięcej czasu z rodziną – opowiadała w listopadzie 2024 roku w podcaście „Wprost Przeciwnie”, mówiąc o ratującym życie przeszczepie wątroby, który przeszła w Indiach.

– Nie chciałabym „stopniować” raka i umniejszać komuś, kto choruje, bo każdy chory onkologicznie jest w swojej chorobie wyjątkowy, i jedyny, i należy mu się jak najlepsza pomoc i jak najlepsze wsparcie… Natomiast statystyki dotyczące tego „mojego raka” są druzgocące. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Bo ponad 90 procent ludzi chorujących na niego nie przeżywa pierwszego roku – powiedziała Ola.

Czytaj też:

Technologia, która zmniejsza ból pacjentów. Prof. Ciach: nauka musi trafiać do szpitaliCzytaj też:

Pediatra: Absolutne zatrzęsienie chorych dzieci. Dominuje jedna infekcja