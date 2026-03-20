Pasażerka autobusu miejskiego straciła nogę. Policja prosi o pomoc

11 lutego na ulicy Stryjewskiego w Gdański doszło do koszmarnego wypadku. Dramat rozegrał się około godziny 9 rano na przystanku autobusowym Stogi. Skróconą relację z tamtego zdarzenia przedstawiła w swoim komunikacie Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

Gdańsk. Pasażerka autobusu miejskiego straciła nogę

„Kierujący autobusem miejskim, ruszając z przystanku w kierunku zajezdni tramwajowej przy ul. Nowotnej, najechał kołem tylnej osi na wysiadającą z autobusu pasażerkę, co było przyczyna późniejszej amputacji kończyny” – czytamy.

Nieco ponad miesiąc po tamtym zdarzeniu, policja poszukuje bezpośrednich świadków zdarzenia. Kwestią tą zajmuje się Wydział ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń KMP w Gdańsku. Funkcjonariuszom zależy na osobach, które dokładnie widziały przebieg całego zdarzenia.

Świadkowie proszeni są o kontakt ze wspomnianym wydziałem Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 245b lub pod numerem telefonu 47 741 66 80.

Czytaj też:

