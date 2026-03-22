Nie jest ptakiem, ale wygląda jak koliber. Fruczak gołąbek niebawem wróci do Polski

Przyjęło się, że to skowronki zwyczajne (Alauda arvensis) są tymi zwierzętami, które zwiastują wiosnę. Jest jednak motyl, który przypomina ptaka – i na dodatek potocznie nazwany jest „polskim kolibrem” – i to właśnie on widywany jest na przełomie marca i kwietnia. Mowa o Macroglossum stellatarum.

Fruczak gołąbek coraz częściej pojawia się w okolicach prywatnych posesji, by spijać nektar z kwiatów. Rozpoznać można go nie tylko po budowie i zachowaniu, które przypominają kolibra, ale także po dźwiękach, które wydaje. Gdy leci, słychać charakterystyczny szum.

Widzisz fruczaka gołąbka? Nie przepędzaj – podziwiaj

Motyla charakteryzuje spore wielkości ciało w kolorze szaro-brązowym. Nie rzuca się więc specjalnie w oczy, ale gdy to już się stanie, mieszkańcy nadwiślańskiej krainy przez chwilę mogą poczuć się niczym w Kolumbii czy Ekwadorze, gdzie żyje łącznie blisko 300 gatunków kolibra.

Fruczak rzeczywiście – tak jak ptaki z podrodziny Trochilinae – potrafią zawisnąć w powietrzu (cały czas machając skrzydełkami), by napić się nektaru z kielicha rośliny. Gdy w takim momencie przyjrzymy się uważnie motylowi, wówczas zauważymy, że na jego ciele znajduje się pomarańczowy kolor.

„Polski koliber” pojawi się w Polsce już na wiosnę

„Polski koliber” obecny w kraju zaczyna być na wiosnę, jednak szczególnie dużo młodych osobników spostrzec można dopiero pod koniec wakacji – w sierpniu, a nawet na początku września.

W październiku lub w pierwszej połowie listopada 2026 roku fruczaki ponownie wyruszą na południe Europy, w poszukiwaniu przyjemniejszych do egzystencji warunków (czyli wyższych temperatur).

Motyle te nie są inwazyjne – nie niszczą roślin i nie zagrażają w żaden sposób ludziom czy zwierzętom. Należy więc uszanować je i nie naruszać ich przestrzeni.

