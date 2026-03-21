Miał podarować Putinowi konia. Kontrowersyjny ksiądz nie żyje

O śmierci prawosławnego kapłana (popa) poinformował portal Centrum Europy.

Ks. Kunicyn służył w Murmańsku (północna część Półwyspu Kolskiego w Rosji). Następnie, po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku (przez duchownego inwazja nazywana była „operacją wojskową”, ponieważ powielał on kremlowską propagandę), został kapelanem armii Putina.

Cztery lata temu media społecznościowe obiegł film z frontu. Duchowny na nagraniu trzymał w rękach granatnik i strzelał pociskami w kierunku Ukraińców. W trakcie materiału wideo słychać, jak Kunicyn krzyczy o „Moskiewskiej Akademia Teologicznej, która walczy z NATO [Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego – red.]”. – Chrystus zmartwychwstał – wołał.

Kontrowersyjny pop miał w przeszłości podarować konia prezydentowi Rosji

Co ważne, jego zachowanie spotkało się z ostrą reakcją ówczesnego biskupa Szymona Gietii, który usunął kapłana z lokalnych struktur diecezjalnych.

Kontrowersyjny duchowny w przeszłości twierdził, że podarował rzekomo konia Putinowi. Zwierzęta te były pasją ks. Kunicyna.

Czytaj też:

Katolicki biskup chce ominąć celibat. Czy Watykan przymknie oko?Czytaj też:

Tych grzechów „zwykły” kapłan nie może odpuścić. Ksiądz ostrzegł wiernych