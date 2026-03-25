Projektowała dla Agaty Dudy. Teraz oceniła styl Marty Nawrockiej

Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych – najprawdopodobniej wraz z nim 27 marca do USA uda się jego małżonka, Marta Nawrocka. Wiele osób zainteresowanych modą ciekawi, na jakie stylizacje tym razem zdecyduje się pierwsza dama – szczególnie, jeśli dojdzie do jej spotkania z Melanią Trump.

Dotychczas modowe wybory Marty Nawrockiej wzbudzały sporo emocji. Styliści w rozmowach z dziennikarzami chętnie komentowali zestawy, na jakie decydowała się dotychczas pierwsza dama – od klasycznej biało-czarnej stylizacji podczas spotkania z Dodą w temacie patoschronisk przez dobrze skrojony, czarny garnitur, jaki włożyła na konferencję „Polka XXI wieku” aż po suknię z kolekcji Doroty Goldpoint, którą wybrała na spotkanie z królem Szwecji.

Neonowe kolory dla Marty Nawrockiej? „Bardzo jej pasują”

I to właśnie projektantkę Dorotę Goldpoint dziennikarz „Faktu” zapytali, co uważa na temat modowych wyborów małżonki Karola Nawrockiego. – Nie miałam okazji widzieć pani prezydentowej na żywo, dlatego bazuję tylko na tym, co widziałam na medialnych publikacjach, ale ja bardzo ją lubię w neonowych kolorach. Odcienie zielonego czy niebieskiego również bardzo jej pasują – stwierdziła, polecając Marcie Nawrockiej wybieranie tych dwóch kolorów ze względu na świetne współgranie z jej blond włosami.

Warto wyjaśnić, że Dorota Goldpoint była jedną z projektantek, które szyły ubrania dla poprzedniej pierwszej damy, Agaty Dudy. W wywiadach dla mediów kreatorka mody podkreślała, że z dumą podchodziła do każdego zlecenia, jakie wpływało do niej z kancelarii ówczesnego prezydenta, Andrzeja Dudy. Aktualnie nie współpracuje blisko z Martą Nawrocką, choć o jej stylu wypowiada się w ciepłych słowach.

