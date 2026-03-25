Gdy mierzyli rybę, aż drżały im ręce. Padłby rekord Polski, gdyby nie jeden szczegół

Wędkarz z Polski – Dawid Pijarski – w lutym udał się w okolice starej cegielni w pobliżu miejscowości Wierzbica (na Mazowszu). Podczas wyprawy, na którą zdecydował się wybrać z przyjacielem, raczej nie spodziewał się rekordowych okazów, bowiem – jak przyznał w rozmowie z miesięcznikiem „Wiadomości wędkarskie”, miejsce to nie jest zbyt uczęszczane przez wędkarzy. On i jego towarzysz chcieli raczej sprawdzić, co znajduje się w wodzie.

W pewnym momencie coś chwyciło za haczyk. W pierwszej chwili nasz rodak myślał, że to szczupak pospolity (Exos lucius). Ryby te nie zachowują się jednak w taki sposób, jak okaz, z którym zaczął toczyć bój. Jak się okazało, był to ogromny Perca fluviatilis.

Wędkarzom aż drżały ręce. Taką długość miała gigantyczna ryba

Pijarski przyznał w rozmowie z „WW”, że bał się. „Drżałem o wytrzymałość zestawu” – wskazał. W trakcie trudnej walki był już pewien, że ma do czynienia z olbrzymim okoniem. „To był prawdziwy gigant! Nigdy wcześniej nie widziałem okazu, który byłby choćby zbliżony rozmiarami do tego” – zaznaczył.

Gdy mężczyznom udało się w końcu wyciągnąć rybę na powierzchnię, postanowili ją zmierzyć, co – jak przyznał – robili „drżącymi rękoma”. „Wychodziło nam, że okoń ma 51,5 cm. Byłem w takim szoku, że nie mogłem dojść do siebie. Kolega miał jednak wątpliwości, bo wydawało mu się, że pysk ryby nie dotykał początku miarki. Zmierzyliśmy okonia po raz kolejny. Tym razem zrobiliśmy wszystko bardzo dokładnie. Miał rację, miarka pokazała równe 52 cm” – zrelacjonował gazecie.

Co to oznacza? Że pasjonatom udało się schwytać okonia, który był tej samej długości, co obecny rekord Polski!

