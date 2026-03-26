Marta Nawrocka na szczycie w USA. Ekspert zwrócił uwagę na jej niedociągnięcie

W środę (25 marca) miał miejsce drugi dzień szczytu zainicjowanego przez Melanię Trump. W jego ramach zorganizowano szereg spotkań odbywających się w Waszyngtonie – nie tylko w Departamencie Stanu, ale i w rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. W spotkaniach wzięły udział delegatury wielu państw – w tym z Polski. Podczas debat omawiane były wspólne rozwiązania związane z ochroną dzieci w świecie, w którym dominują nowe technologie, mogące być dla nich zagrożeniem.

Marta Nawrocka na międzynarodowym szczycie. Tak wypadła

Jedna z dyskusji odbyła się w Białym Domu – reprezentanci krajów wymieniali się swoimi doświadczeniami i obiecywali chęć współpracy na rzecz ochrony najmłodszych w cyberprzestrzeni. Podczas debaty wystąpiła również polska pierwsza dama, Marta Nawrocka.

Jak jej przemówienie ocenił ekspert od mowy ciała? Mirosław Oczkoś w rozmowie z Plejadą zauważył pewne niedociągnięcie małżonki prezydenta Karola Nawrockiego.

– Z elementów mowy ciała za stołem można ocenić cztery elementy: wygląd i ubiór, kontakt wzrokowy, mimikę twarzy i postawę ciała. Co ważne, ręce pod stołem u pani Marty Nawrockiej to mimo wszystko pewne niedociągnięcie. Ręce powinny być tak, jak u Melanii Trump, na stole, widoczne podczas mówienia – ocenił.

Ekspert ocenił wystąpienie pierwszej damy. „To źle wygląda”

Zdaniem eksperta, Marta Nawrocka powinna w tej sytuacji oprzeć ręce między łokciem a dłońmi, bowiem „schowane dłonie świadczą o jej niepewności. – Pokazują, że dla bezpieczeństwa lepiej się czuje z tym, jak są schowane. To też źle wygląda. Dłonie nawet na siedząco powinny trochę pracować. Oczywiście dużo mniej niż na stojąco – wyjaśnił.

Specjalista od mowy ciała zwrócił uwagę na jeszcze jeden szczegół. Pierwsza dama mocno ograniczyła kontakt wzrokowy z odbiorcami jej przemówienia, bowiem zdecydowała się je odczytać. Mirosław Oczkoś podpowiedział, że w tym przypadku „można byłoby częściej mieć podniesioną głowę, ale to kwestia obycia i tremy”. – Widziałem później, że pani Marta Nawrocka popijała wodę po wystąpieniu, czyli kosztowało ją to sporo nerwów, których nie było widać. Wystąpienie było dobre, bo krótkie – podkreślił na koniec ekspert.

Projektowała dla Agaty Dudy. Teraz oceniła styl Marty NawrockiejCzytaj też:

Taka jest Marta Nawrocka. Sekretna broń czy problem prezydenta?