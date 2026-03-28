Takiej Niedzieli Palmowej nie było od dawna. Co na to prawo

Niedziela Palmowa upamiętnia przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa witał tłum, który rzucał przed nim na ziemie liście palmowe. Nawiązując do tamtego wydarzenia, chrześcijanie uczestniczący w mszach mają ze sobą palemki wielkanocne. Zgodnie z tradycją najlepiej palemkę wielkanocną najlepiej zrobić samemu. Jeśli jednak nie mamy takich umiejętności, możemy ją kupić. Pytanie, gdzie, i czy to zgodne z prawem?

Czy Niedziela Palmowa 29 marca 2026 r. to niedziela handlowa?

W 2026 r. jest tylko 8 niedziel handlowych. Wszystkie pozostałe objęte są zakazem handlu, więc co do zasady w te dni nigdzie nie zrobimy zakupów. Pierwsza handlowa niedziela w 2026 r. miała miejsce 25 stycznia. Nadchodząca niedziela 29 marca 2026 r. również jest niedzielą handlową, mimo że tego dnia świętujemy Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Kolejna niedziela handlowa przypada na 26 kwietnia 2026 r., czyli na tydzień przed weekendem majowym.

Czy 29 marca jest niedziela handlowa?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 stycznia 2028 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, liczba handlowych niedziel znacząco się zmniejszyła. Od wejścia w życie nowych przepisów, przeciętnie w roku wypada od 7 do 8 niedziel handlowych.

Które niedziele w 2026 r. są niedzielami handlowymi

25 stycznia 2026 r.

29 marca 2026 r.

26 kwietnia 2026 r.

28 czerwca 2026 r.

30 sierpnia 2026 r.

6 grudnia 2026 r.

13 grudnia 2026 r.

20 grudnia 2026 r.

Naruszenie zakazu handlu w niedziele i święta

Złamanie zakazu handlu w niedziele grozi grzywna, która wynosi od 1000 zł do 100 tys. złotych a w przypadku działania uporczywego lub złośliwego, może wiązać się nawet z karą ograniczenia wolności.

Gdzie można zrobić zakupy w niedzielę handlową

To, że niedziela objęta jest zakazem handlu, nie oznacza od razu, że nigdzie nie ma możliwości zrobienia zakupów. Ustawa przewiduje w tym zakresie wyjątki, w których handel może się odbywać.

Są to między innymi: stacje benzynowe, kwiaciarnie, apteki, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, w placówkach pocztowych, w hotelach, w sklepach na dworcach, w środkach transportu, w piekarniach, cukierniach i lodziarniach i wielu innych.

„Obecny model handlu w niedziele jest pełen luk. Handel w niedzielę generuje mniej więcej 30% więcej sprzedaży” – mówi Pan Zbigniew, który prowadzi od 40 lat mały osiedlowy sklepik w Warszawie. „To jedyny dzień w tygodniu, kiedy mogę realnie powalczyć o klienta z wielkimi dyskontami, które w niedzielę są zamknięte”.

Handel w niedzielę handlową zawsze jest możliwy w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Czyli wtedy, kiedy właściciel sam obsługuje klientów.

Czytaj też:

Kiedy wypada Niedziela Palmowa? Przypominamy przed WielkanocąCzytaj też:

Wielki Tydzień bez procesji. Wierni przeżyją święta inaczej