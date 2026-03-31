Wybili szybę, w aucie było dziecko. Patostreamer zatrzymany podczas transmisji na żywo

Przemysław „Bieniek” B. prowadził właśnie transmisję na platformie TikTok. Przebywał na terenie miejscowości Będzin (na Śląsku).

Mundurowi, którzy podjęli się czynności prowadzących do zatrzymania patostreamera, wybili szybę w jego pojeździe. W samochodzie znajdowało się dziecko.

Patostreamer Bieniek zatrzymany na wizji. Akcję policji śledziło grono internautów

Więcej informacji ws. zatrzymania Bieńka podał dziennik „Gazeta Wyborcza”. Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a konkretnie funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną, prowadzą obecnie śledztwo dotyczące pseudokibiców Górnika Zabrze. Chodzi o członków groźnej grupy, znanej pod nazwą Torcida.

Patostreamer, który został zatrzymany na oczach internautów, uruchomił wcześniej live'a na TikToku. Siedział za kółkiem samochodu osobowego i rozmawiał z internautami – dzielił się z nimi swoimi planami, nie szczędząc przy tym wulgarnych słów. Za jego autem w międzyczasie zatrzymały się nieoznakowane pojazdy. Jak się wkrótce okazało, były to auta służbowe, policyjne.

W pewnym momencie obok jego drzwi stanęli funkcjonariusze, którzy zaczęli wydawać polecenia. Po kilku sekundach wybili szybę i wyciągnęli go z wozu. Następnie Bieniek najprawdopodobniej wylądował na ziemi i został skuty kajdankami. W międzyczasie całą akcję komentowali zszokowani użytkownicy TikToka. „O ja! Co tutaj się dzieje!” – brzmi jeden z wpisów intraneuty, który wyświetlił się na ekranie (został przez nas ocenzurowany).

Oto szczegóły sprawy. Policja zabrała głos

„GW” zwróciła się do śledczych, by dowiedzieć się szczegółów. Jak się okazało, mundurowi działali na polecenie PK. – Nakaz zatrzymania podejrzanego wydała Prokuratura Krajowa, która prowadzi postępowanie dotyczące grupy Torcida – poinformowała nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jak ustalił dziennik, w czasie, gdy B. był zatrzymywany, w jego pojeździe, na miejscu pasażera, znajdowało się dziecko. Mundurowi zadzwonili do matki, by przyjechała do wskazanego miejsca i przejęła nad nim opiekę, co wkrótce się stało.

Czytaj też:

