Pod jeziorem znajdowało się... drugie jezioro. Naukowcy w szoku

Jak wynika ze wstępnych badań, zbiornik wypełniony słodką wodą sięga nawet 4 kilometry w głąb Wielkiego Jeziora Słonego. Ma podobną do niego powierzchnię – a nawet może być większy.

To odkrycie może mieć ogromne znaczenie nie tylko dla świata nauki, ale i dla okolicznego regionu. – Kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że to odkryliśmy, byłem bardzo podekscytowany – powiedział Michael Zhdanov z Uniwersytetu w Utah.

Jak naukowcy wpadli na ten trop?

Pierwsze podejrzenia pojawiły się już wcześniej. Na wyschniętych fragmentach jeziora zaczęły pojawiać się nietypowe pagórki porośnięte trzciną. Roślina ta potrzebuje dużych ilości słodkiej wody – a to był dla badaczy pewien konkretny sygnał o tym, że gdzieś musi znajdować się jej źródło.

Przeanalizowano próbki, które potwierdziły obecność słodkiej wody. Naukowcy zaczęli zastanawiać się dalej. – Pytanie brzmiało więc, skąd pochodzi ta woda? Hipoteza była taka, że prawdopodobnie jest to woda podziemna, pochodząca z okolicznych gór – wyjaśnił Zhdanov.

Badania z powietrza

Aby dokładniej zbadać teren, zespół naukowców przeprowadził lotnicze pomiary elektromagnetyczne na obszarze około 25 kilometrów kwadratowych. W tym celu wykorzystano helikopter z zawieszonym specjalnym urządzeniem, które wysyłało impulsy elektromagnetyczne w głąb ziemi.

Metoda polegała na analizie odbitych sygnałów – to pozwoliło stworzyć mapę tego, co znajduje się pod powierzchnią jeziora. Początkowo nie było pewności, czy technologia zadziała – słona woda silnie przewodzi prąd i może zakłócać pomiary.

Okazało się jednak, że rezultat przerósł oczekiwania badaczy. – Był niesamowity – przyznał Zhdanov.

Na podstawie uzyskanych danych naukowcy wysnuli wniosek, że osady pod jeziorem są nasycone słodką wodą, która najpewniej gromadziła się tam przez tysiące, a nawet miliony lat – głównie dzięki topniejącym śniegom spływającym z pobliskich gór.

Co to oznacza dla środowiska?

Odkrycie może mieć ogromne znaczenie w kontekście praktycznym – poziom wody w jeziorze bowiem spada od dekad. Od 1986 roku obniżył się o około 6,7 metra. W efekcie odsłonięte dno zaczyna pylić, tworząc toksyczne chmury zagrażające mieszkańcom pobliskiego Salt Lake City.

Zdaniem naukowców słodka woda z podziemnego zbiornika mogłaby pomóc nawilżyć wyschnięte dno jeziora, ograniczyć unoszenie się niebezpiecznego pyłu i potencjalnie zasilić rolnictwo w regionie

Jak jednak podkreślają naukowcy, na razie to jednak tylko spekulacje – konieczne są dalsze badania, które potwierdzą skalę odkrycia. Eksperci dodają, że podobne ukryte zasoby wody mogą istnieć również w innych, równie suchych regionach świata. Dzięki nowoczesnym metodom geofizycznym odkrycie ich być może to tylko kwestia czasu.

