Finał obławy po strzelaninie w Łodzi. Agresor wymierzył do byłego szefa. Nowe informacje

Komenda Miejska Policji w Łodzi poinformowała w mediach społecznościowych o zatrzymaniu mężczyzny, za którym trwała obława i który to zabarykadował się w obiekcie na terenie jednej z firm przy ulicy Nowy Józefów. „Akcja policyjna była bardzo trudna i wymagała dużego zaangażowania funkcjonariuszy. Negocjacje trwały długo i były prowadzone w sposób przemyślany, aby doprowadzić do bezpiecznego zakończenia sytuacji” – podkreśliła policja.

Jak zaznaczono „wszystkie działania były ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy bez narażania życia i zdrowia innych osób”. „Bezpieczeństwo policjantów oraz osób postronnych było w tej sytuacji absolutnym priorytetem” – podsumowali funkcjonariusze we wpisie. Jak podaje RMF FM, sprawa dotyczy 42-latka, który w godzinach porannych wtargnął do fabryki Procter and Gamble i zaczął strzelać w kierunku jednego z kierowników. Padły dwa lub trzy strzały. Nikt nie został poszkodowany.

Strzelanina w zakładach Gillette w Łodzi przy ul. Nowy Józefów. 42-latek zatrzymany

W związku ze zdarzeniem ewakuowano około 400 osób. Według nieoficjalnych ustaleń były pracownik zakładu chciał się zemścić za zwolnienie z pracy lub złe traktowanie. Napastnik w firmie pracował przez 14 lat, odszedł półtora roku temu. Sprawca nie miał pozwolenia na broń. Gazeta.pl donosi, że 42-latek usłyszy zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Zostanie złożony wniosek o zastosowanie wobec napastnika tymczasowego aresztu.

– W toku postępowania zostanie zasięgnięta opinia biegłych psychiatrów i być może biegłego psychologa. Nie wykluczamy obserwacji sądowo-psychiatrycznej w zamkniętym ośrodku – mówił przedstawiciel policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Chodzi o potwierdzenie motywu oraz to, w jaki sposób mężczyzna dostał się z bronią do firmy i pokonał kontrolę prowadzoną przy wejściu na teren fabryki Gillette.

