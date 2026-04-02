Przepowiednie Nostradamusa na 2026 rok. Brzmią jak ostrzeżenie

Na przestrzeni wieków wielokrotnie próbowano interpretować „Proroctwa” Michela de Nostredame, XVI-wiecznego astrologa, francuskiego aptekarza, okultysty i doradcy królowej Francji, Katarzyny Medycejskiej. Miał między innymi przepowiedzieć okoliczności śmierci jej męża Henryka II Walezjusza.

Zbiór „Les Propheties” autorstwa Nostradamusa wydany w 1555 roku, składa się z setek czterowierszy zapisanych w niejednoznacznym, archaicznym języku.

Przez lata najtęższe umysły starały się dopasować jego zapiski do wielkich wydarzeń – od Wielkiego Pożaru w Londynie po tragedie XX wieku, takie jak zrzucenie bomb atomowych czy pandemia COVID-19. Dziś, w obliczu rosnącego niepokoju na świecie jego przepowiednie znów wracają na tapet, a wraz z nimi – nowe interpretacje.

Wojna, kryzys i „wielki rój”

Według nich, rok 2026 może być czasem pełnym napięć i przełomów. Wśród najczęściej przywoływanych fragmentów proroctw pojawia się motyw „wielkiego roju pszczół”, który interpretowany jest jako metafora wpływowych liderów politycznych. Niektórzy łączą te symbole z postaciami takimi jak Donald Trump czy Władimir Putin.

Pojawiają się także odniesienia do zbrojnych konfliktów. Jeden z wersetów Nostradamusa mówi o „siedmiu miesiącach wielkiej wojny”, co bywa zestawiane z trwającymi napięciami międzynarodowymi, takimi jak konflikt Rosji z Ukrainą czy wojną na Bliskim Wschodzie.

Inne fragmenty wspominają o regionach „zalanych krwią”, co często interpretowane jest jako zapowiedź eskalacji konfliktów mogących objąć większą część Europy.

„Ogień z nieba” i... napięcia w gospodarce

W przepowiedniach Nostradamusa często pojawiają się także motywy katastrof naturalnych. Frazy takie jak „ogień z nieba” są dziś interpretowane jako możliwe odniesienie do ekstremalnych zjawisk pogodowych, które nasilają się wraz ze zmianami klimatu.

W przepowiedniach przewijają się również odniesienia do gospodarki. Wersety mówiące o „skorumpowanych walutach” i „niespokojnych rynkach” bywają interpretowane jako zapowiedź finansowych kryzysów i zachwiania stabilności w ekonomii wielkich państw.

Coraz częściej pojawiają się też próby połączenia dawnych tekstów z nowoczesnymi technologiami. Niektórzy badacze doszukują się w nich powiązań do rozwoju sztucznej inteligencji. Według tych interpretacji, rok 2026 mógłby przynieść przełom technologiczny. Podobne interpretacje pojawiały się w innych przepowiedniach na 2026 rok, na przykład w wizjach Baby Wangi.

Nostradamus celowo unikał jednoznaczności?

Mimo że wizje Nostradamusa od wieków budzą ogromne emocje, wielu historyków uważa, że jego teksty celowo są niejednoznaczne. Jak podkreślają, ich sens i znaczenie zależy w głównej mierze od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, dopasowując stare metafory do aktualnych, dzisiejszych wydarzeń. A w trudnych czasach ludzkość zwykła uciekać w przepowiednie, horoskopy czy wizje, mające uzasadnić lub dać poczucie kontroli nad sytuacją.

Mimo zasadniczo mrocznego tonu wielu proroctw, przepowiednie Nostradamusa na 2026 roku zakończone są optymistycznie. „Cienie upadną, ale człowiek światła powstanie”. Dla wielu jest to symbol oczyszczającej odnowy, niezależnie od tego, jak burzliwa okaże się przyszłość.

Czytaj też:

