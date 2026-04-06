Mrożąca krew w żyłach wizja jasnowidza Jackowskiego. Wtedy wybuchnie III wojna?

Krzysztof Jackowski to bezapelacyjnie najpopularniejszy w Polsce jasnowidz. Znany w całej Polsce mieszkaniec Pomorza ujawnił podczas ostatniej transmisji na żywo (na platformie YouTube, gdzie prowadzi kanał pod swoim imieniem i nazwiskiem), kiedy wybuchnąć ma trzecia wojna światowa.

Warto przypomnieć, że ostatni konflikt zbrojny o globalnym zasięgu trwał przez sześć lat (rozpoczął się w 1939 roku, a zakończył w 1945). Niektórzy mówią, że kolejna wojna właściwie już się rozpoczęła – cztery lata temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę (Europa Wschodnia), na początku tego roku Izrael razem ze Stanami Zjednoczonymi zaatakował Iran, a to przecież nie jedyny konflikt na Bliskim Wschodzie, bowiem wcześniej Jerozolima przeprowadziła operację wojskową w Palestynie, a także w Libanie. Ponadto USA przeprowadziły kolejną operację – w Wenezueli (Ameryka Północna i Ameryka Południowa). Na polecenie Donalda Trumpa wojsko aresztowało dyktatora Nicolása Maduro, kończąc jego autorytarne rządy. Nie mówiąc o tym, że także w Afryce przelewa się krew. Oznacza to, że niemal na każdym kontynencie ma miejsce wymiana ognia – czy to na odległość, czy to pomiędzy żołnierzami, w bezpośrednim starciu.

Zdaniem Jackowskiego to jednak dopiero początek. Do walki między sobą stanąć mają wkrótce największe mocarstwa.

Krzysztof Jackowski podał mrożące krew w żyłach szczegóły

– Dojdzie do wojny światowej między Rosją i Chinami a Ameryką [chodzi o USA – przyp. red.], Anglią i Francją. Część narodów europejskich straci możliwość mieszkania – ci, którzy przeżyją, nie będą mogli mieszkać w swoich państwach – wskazał jasnowidz z Człuchowa.

Opowiadając o tym, co nas czeka, youtuber mimowolnie wymienił lata, kiedy trwał będzie globalny konflikt zbrojny. – Ja mam wrażenie, że ludzie po tej najgorszej wojnie, jaką czeka ludzkość w latach 2028-2033, będą mówili o tym, że Zachód chciał zmniejszyć liczebność ludzi podstępnie. Dlatego Wschód się temu sprzeciwił. I to ostatecznie doprowadziło do wojny. Nie tylko to, ale i gospodarcze sprawy – ocenił Jackowski.

Czytaj też:

