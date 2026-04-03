Zaginięcie Jowity Zielińskiej. Policja zabrała głos

To bez wątpienia jedna z najbardziej zagadkowych spraw, jaka wydarzyła się w Polsce w ostatnim czasie. Śledztwo w sprawie Jowity Zielińskiej z Lisin (Kujawsko-Pomorskie) prowadzone jest już od niemal dwóch lat – nadal jednak próżno szukać rozwiązania tajemniczego zniknięcia 33-letniej dziś kobiety.

Wyszła z domu i zniknęła. Znaleziono tylko rower

Ślad po Jowicie urwał się w 6 lipca 2024 roku. Wtedy to wracała z pracy do domu – ostatni raz widziano ją na rowerze w okolicy Rojewa. Na miejsce jednak nie dotarła. Jej zaginięcie zgłoszono natychmiast, a służby ruszyły do akcji. Na równe nogi stanęli nie tylko policjanci czy strażacy, ale i przewodnicy z psami tropiącymi. Przeczesano okoliczne lasy, pola, pustostany czy piwnice. Niektóre z tych lokalizacji odwiedzono niejednokrotnie. Żaden z ich tropów jak dotąd nie doprowadził ich do zaginionej 33-latki.

Jedyny przełom, jaki pojawił się w śledztwie miał miejsce ponad miesiąc po zaginięciu Jowity, czyli 10 sierpnia 2024 roku. To właśnie wtedy – około 4-5 kilometrów od miejsca, w którym ostatnio ją widziano – w lesie znaleziono oparty o drzewo rower. Nie był uszkodzony, a policja potwierdziła, że należał do Jowity. Mimo przeszukania okolicy, służby nie trafiły na żaden nowy trop.

Policja zabrała głos

Wciąż nie udało się ustalić, co się stało z Jowitą Zielińską, mimo że służby zapewniają, że śledztwo trwa. „Zapewniam, że policjanci ciągle pracują nad tą sprawą” – przekazała RadioZET.pl młodsza inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dodała, że „pod koniec ubiegłego roku poszukiwania z udziałem biegłego i specjalistycznego sprzętu przeprowadzono na Jeziorze Likieckim, niestety również bez rezultatu”.

Sprawę przejęli funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Aktualnie policjanci w głównej mierze prowadzą czynności operacyjno-rozpoznawcze. Ich szczegóły nie są ujawniane.

Jowita Zielińska. Tak wyglądała w dniu zaginięcia

Jowita Zielińska ma 33 lata, około 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude włosy do ramion oraz zielone oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarne krótkie spodenki i koszulkę w kratkę. Przemieszczała się ciemnozielonym rowerem typu damka z koszykiem przy kierownicy.

Wszyscy, którzy mogą posiadać informacje pomocne w ustaleniu miejsca pobytu Jowity, proszeni są o kontakt z policją pod numerami 112 lub 47 753 92 00.

Tajemnicze zaginięcie Jowity Zielińskiej. Najnowsze informacje ws. nagrodyCzytaj też:

Tajemnicze zniknięcie Jowity Zielińskiej. Sprawą zajmuje się specjalny zespół policji