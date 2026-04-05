Bursztyn z Bałtyku skrywał niezwykłego stwora. To nie pająk ani komar

W bursztynach często można znaleźć fragmenty roślin czy drobnych insektów. Te zamknięte w skamieniałej żywicy inkluzje sprzed milionów lat nie tylko cieszą oczy, ale są również namacalną częścią historii natury. Czasami są to wyjątkowe okazy, takie jak pewien owad odkryty niedawno przez naukowców. Choć przypomina pająka, w rzeczywistości nim nie jest – to korsarz.

Korsarz w bursztynie sprzed 35 milionów lat

Kosarze co prawda są pajęczakami, ale stanowią odrębną grupę od pająków. Często bywają z nimi mylone, szczególnie te o długich nogach, które można spotkać w domach, jak choćby nasosznik trzęś. Mimo podobieństwa nie należą do pająków, ale do szerszej grupy pajęczaków – obok skorpionów, kleszczy czy biczykoodwłokowców.

W rozpoznawaniu tych owadów bardzo łatwo się pomylić – niektóre korsarze są niemal identyczne jak pająki. Różnice są minimalne i można je zauważyć po bardziej jednolitym, eliptycznym kształcie ciała. Poza tym kosarze są wszystkożerne – ich dieta opiera się głównie na martwej materii organicznej – a to istotna różnica względem pająków, które w większości należą do grupy drapieżników.

W Polsce występują 42 gatunki kosarzy i są to stworzenia dość powszechne – można je spotkać w domach, piwnicach czy na strychach.

Pajęczak trafił w ręce naukowców

Opisany gatunek Balticolasma wunderlichi należał do podrodziny Ortholasmatinae, która dziś nie występuje już w Europie. Obecnie jej przedstawiciele żyją głównie w Azji Wschodniej oraz Ameryce Północnej.

Korsarze zostały znalezione w bursztynie z regionu Morza Bałtyckiego. Naukowcy trafili na te owady zamknięte również w bursztynach z okolic miasta Równe na terenie Ukrainy. Skamieniałości pochodzą z prywatnych kolekcji w Niemczech i na Litwie, a obecnie znajdują się w Museum für Naturkunde w Berlinie.

Bursztyny mają około 35 milionów lat – a to oznacza, że w tym okresie w rejonie południowego wybrzeża dawnego Bałtyku żyły już te pajęczaki.

„Po raz pierwszy”

By dokładnie przeanalizować budowę Balticolasma wunderlichi, naukowcy wykorzystali zaawansowaną mikrotomografię synchrotronową. Dzięki tej metodzie z niezwykłą precyzją udało się odtworzyć trójwymiarową anatomię tego owada.

„Po raz pierwszy w przypadku kosarza bursztynowego zastosowaliśmy tomografię komputerową z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego, aby szczegółowo zbadać jego trójwymiarową morfologię i strukturę powierzchni” – podkreślili badacze w publikacji w czasopiśmie „Acta Palaeontologica Polonica”.

Odkrycie zwiększa liczbę kosarzy znanych z bursztynu bałtyckiego do 19 gatunków, a w przypadku bursztynów z terenu Ukrainy – do sześciu.

Czytaj też:

Jak wyginęły dinozaury? Odpowiedzią komar zaklęty w bursztynieCzytaj też:

Owady sprzed 99 milionów lat zamknięte w bursztynie. Nowe odkrycie zmienia wiedzę o ewolucji