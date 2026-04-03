Europejski kraj zamyka niebo dla samolotów. USA wściekłe

Donald Trump ponownie zaatakował swoich europejskich sojuszników, oskarżając ich o blokowanie amerykańskich operacji wojskowych w związku z konfliktem w Iranie.

Tym razem prezydent USA wziął na celownik Austrię, która odmówiła Amerykanom zgody na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej do operacji wojskowych związanych z konfliktem z Iranem. Decyzja ta oznacza w praktyce, że każdy lot, który ma jakikolwiek związek z operacją na Bliskim Wschodzie.

Austria zamyka niebo dla samolotów z USA

Austria od początku amerykańsko-izraelskich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie konsekwentnie odmawia udostępnienia przestrzeni powietrznej, powołując się na neutralność. Podobnie postąpiły Szwajcaria, Włochy i Hiszpania – które dodatkowo rozszerzyły zakaz dla wszystkich samolotów wojskowych zaangażowanych w konflikt.

Austriacki resort obrony w uzasadnieniu tej decyzji podkreślił, że nie ma zgody na przeloty ani transport wojsk, jeśli miałyby one wspierać którąkolwiek ze stron konfliktu, ponieważ od 1955 roku w kraju obowiązują przepisy o neutralności.

Władze Austrii zastrzegły jednak, że nie chodzi o całkowity zakaz przelotów amerykańskich samolotów wojskowych, a tylko i wyłącznie o te operacje lotnicze, które mają związek z wojną na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump oskarża członków NATO

Na taki sam krok zdecydowały się wcześniej Hiszpania i Włochy. Z kolei Francja odmówiła udostępnienia przestrzeni powietrznej dla transportów wojskowych do Izraela. Donald Trump nie krył irytacji z tego powodu.

Prezydent USA stwierdził, że „kraje europejskie naruszają swoje obowiązki, które wynikają z członkostwa w NATO”. Dodał, że „NATO jest papierowym tygrysem, czego świadomość ma również Władimir Putin”.

Również sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że konflikt zmusza Waszyngton do „ponownego przemyślenia relacji z NATO” i sprawdzenia roli sojuszu w ochronie interesów amerykańskich.

