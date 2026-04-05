Obszar wielkości połowy Polski znika. To może zmienić klimat na zawsze

Przez tysiące lat ten proces pozostawał uśpiony, a teraz ponownie zaczyna działać – i to nie są dobre wiadomości. Ogromny obszar – porównywalny z połową powierzchni Polski – stopniowo traci stabilność. Wieczna zmarzlina rozmarza szybciej, niż dotychczas, a Arktyka, jaką znaliśmy, na naszych oczach przechodzi do historii.

Badacze z University of Massachusetts Amherst, kierowani przez profesora Michaela Rawlinsa, wykorzystując zaawansowane symulacje komputerowe przeanalizowali dane z lat 1980-2023. Dzięki nim mogli dokładnie prześledzić zmiany zachodzące w regionie North Slope.

Wyniki pokazują, że rzeki tego regionu transportują do Morza Beauforta coraz większe ilości węgla organicznego – substancji, która przez tysiące lat była uwięziona w zmarzlinie. Badania opisano w czasopiśmie „Global Biogeochemical Cycles”.

Dlaczego arktyczne rzeki mają znaczenie dla całej Ziemi?

Rzeki w Arktyce pełnią kluczową funkcję – to tak, jakby porównać je do gigantycznego układu krwionośnego Ziemi. Mimo że Ocean Arktyczny stanowi zaledwie około 1 procent objętości wszystkich oceanów, trafia do niego aż 11 procent światowego odpływu rzecznego.

Wieczna zmarzlina nie jest jednolitą strukturą. Składa się z dwóch warstw: warstwy czynnej – która co roku rozmarza latem i zamarza zimą oraz głębszej warstwy – która przez tysiące lat pozostaje zamarznięta.

W wyniku ocieplenia klimatu granica między nimi przesuwa się coraz niżej – a to działa jak woda na kryzysowy młyn.

Rozmarzanie uwalnia „uśpiony” węgiel

Gdy ciepło dociera do głębszych warstw gleby, dawna materia organiczna zaczyna się rozpadać. Mowa o niezliczonych szczątkach roślin i zwierząt sprzed wielu tysięcy lat. Mikroorganizmy rozkładają te substancje, uwalniając rozpuszczony węgiel organiczny.

Szacuje się, że do atmosfery rocznie trafia w ten sposób ponad 275 milionów ton dwutlenku węgla.

To zjawisko prowadzi do tak zwanego dodatniego sprzężenia zwrotnego. Więcej gazów cieplarnianych powoduje wyższą temperaturę, co z kolei prowadzi do jeszcze szybszego rozmarzania – jak się okazuje, niezbyt wiecznej – zmarzliny.

Superkomputer odsłonił skalę problemu

Dotychczasowe modele klimatyczne analizowały duże obszary, co powodowało, że mniejsze rzeki pozostawały poza ich zasięgiem. Zespół z University of Massachusetts Amherst zastosował jednak znacznie dokładniejszą siatkę – o rozdzielczości jednego kilometra.

Dzięki temu udało się dostrzec tysiące niewielkich strumieni, które odprowadzają wodę z rozmarzającego gruntu. To właśnie nimi do oceanu trafia ogromna część uwalnianego węgla.

Okazało się, że proces ten jest bardziej intensywny, niż wcześniej zakładano – szczególnie jeśli spojrzeć na płaskie tereny północno-zachodniej Alaski.

Coraz dłuższe roztopy. Zmienia się rytm pór roku

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków jest wydłużenie okresu roztopów. Jeszcze kilkanaście lat temu kończyły się latem, a dziś trwają nawet do września i października.

– To starożytny węgiel. Im dalej na zachód, tym teren jest bardziej płaski, co oznacza więcej materii z rozkładających się roślin, która gromadziła się przez dziesiątki tysięcy lat – wyjaśnia profesor Rawlins.

W konsekwencji zmienia się nie tylko klimat, ale i zasolenie wód. Zachwianiu ulegają procesy zachodzące w oceanie i cały arktyczny ekosystem. – Rozpaczliwie potrzebujemy więcej takich badań łączących ląd z oceanem, jeśli mamy w pełni zrozumieć problem globalnego ocieplenia – podsumowuje naukowiec.

Antarktyda traci swoją „tarczę”. Skutki mogą być dramatyczneCzytaj też:

Lód Grenlandii skrywał coś niezwykłego. Naukowcy właśnie to odkryli