Wędkarz wciągnął rybę na pokład łodzi i zaniemówił. „Co za gigantyczny tuńczyk!”

O nowym rekordzie, który padł na terenie stanu Georgia (USA), poinformowała stacja KHOU 11 (z siedzibą w Houston w stanie Teksas). Zapalony wędkarz – David Esslinger – wyciągnął z Zatoki Meksykańskiej olbrzymiego tuńczyka błękitnopłetwego.

Ile ważyła ryba-gigant?

Padł nowy rekord. Tyle ważył wielki tuńczyk

Mieszkaniec Houston wybrał się nad zatokę – której nazwa została zmieniona przez prezydenta Donalda Trumpa z „Meksykańskiej” na „Amerykańską” – w ubiegłym roku, na początku kwietnia. Sprawa ta teraz powróciła, bowiem dopiero niedawno, w drugiej połowie marca, Departament Parków i dzikiej Przyrody stanu Teksas potwierdził oficjalnie rekord.

Ryba, którą złowił Esslinger, ważyła 884 funty (blisko 401 kilogramów!) – poprzedni okaz, który od 2021 roku uznawany był za najcięższym wyciągniętym z wody przez człowieka T. thynnus, ważył 876 funtów (ok. 397 kg).

Jak podaje źródło, rekord został potwierdzony w ramach programu Angler Recognition Program.

Oto szczegóły. „W nieco ponad godzinę wyciągnęliśmy rybę na powierzchnię”

Pasjonat, który mieszka na terenie stanu na południu USA, ujawnił dziennikarzom, że długo zmagał się z rybą. Ostatecznie „w nieco ponad godzinę wyciągnął rybę na powierzchnię” razem ze swoim towarzyszem.

Gdy tylko udało im się ułożyć ją na pokładzie łodzi, Esslinger krzykną: „Co za gigantyczny tuńczyk!”.

