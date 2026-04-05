Gdańszczanin przekazał rodzinie, że wraca z Tajlandii. Słuch po nim zaginął

42-letni Arkadiusz Z Gdańska na początku lutego wyjechał do Tajlandii. Wrócić miał w ustalonym terminie – pod koniec miesiąca. Jego zagraniczny wyjazd się jednak przedłużył. Jak dowiedziała się policja, informował o tym najbliższych.

Zaginął mieszkaniec Gdańska. Wracał z Tajlandii

„Ostatni raz skontaktował się z rodziną 29 marca, informując o swoim powrocie do Polski. Po tej wiadomości jego telefon przestał odpowiadać, a kontakt z mężczyzną całkowicie się urwał” – informuje policja w komunikacie.

Rodzina zaginięcie 42-latka zgłosiła 2 kwietnia. „Zaginiony ma około 180 centymetrów wzrostu, jest średniej budowy ciała. Ma krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu, lekki zarost oraz szaroniebieskie oczy. W chwili ostatniego kontaktu miał być ubrany w czarną koszulkę polo oraz czarny dres” – przekazano w rysopisie mężczyzny.

Zaginięcie Arkadiusza Leonowicza. Jak można pomóc?

Komenda Miejska Policji w Gdańsku prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które mogą wiedzieć coś na temat miejsca pobytu Arkadiusza. Funkcjonariusze proszą o kontakt z Komisariatem Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F, pod nr. Tel: 47 74 16 722 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przekazać także na adres poczty [email protected].

