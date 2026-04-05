Gospodarz studia Aurora najpewniej nie spodziewał się, że usłyszy takie słowa od kapitana Maksima Klimova. Wojskowy podczas rozmowy transmitowanej na żywo stwierdził bowiem, że „Polska ma silniejszą armię niż Rosja”. Dodał przy tym, że jego kraj nie jest gotowy na wojnę z Europą.

– Rosja na wielką wojnę z Europą nie jest gotowa. W obecnym kształcie to katastrofa wojskowo-polityczna. Nawet możliwości sił zbrojnych Polski przewyższają rosyjskie – powiedział Maksim Klimov w radiu na żywo.

Nie da się ukryć, że Polska mocno inwestuje w krajową armię. W 2026 roku budżet na obronność sięgnął ponad 200 miliardów złotych (około 4,8 procent PKB), notując wzrost – w roku 2025 budżet wynosił bowiem 186,5 miliardów złotych.

Dziś wysokość kwot przeznaczanych na polską armię jest jednym z najwyższych poziomów w NATO. Wojsko Polskie dysponuje około 217 tysiącami żołnierzy oraz zaawansowanym sprzętem – od czołgów M1A2 Abrams i K2 Black Panther przez systemy rakietowe po myśliwce.

Na bakier z rosyjską propagandą

Takie głosy jak ten płynący z rosyjskiego radia Aurora mogą budzić spore zaskoczenie, jeśli pomyśli się o propagowanej przez Kreml narracji, jakoby rosyjskie wojsko było jednym z najpotężniejszych na świecie. Sam Władimir Putin niejednokrotnie podkreślał siłę swojej armii zaznaczając, że dysponuje nowoczesnymi systemami uzbrojenia – na przykład bronią hipersoniczną. Prezydent Rosji przekonywał, że jego żołnierze zdolni są „do odparcia każdego zagrożenia”.

Po rozpoczęciu wojny z Ukrainą zapewniał, że „operacja” prowadzona jest zgodnie z planem, potwierdzając tym samym wysoką skuteczność rosyjskich sił. W rzeczywistości, choć planowana była na trzy miesiące, ze względu na skuteczny opór Ukrainy wojna trwa już ponad cztery lata.

