Niespodziewany ruch TVN24. Spotkania w całej Polsce

Za kilka miesięcy minie 25 lat od momentu, w którym TVN24 rozpoczęła swoją działalność. Z okazji tej rocznicy, w sierpniu ekipa ruszy w trasę po Polsce. Zapowiedziano, że w ramach akcji „Jesteśmy stąd” dziennikarze będą spotykać się z widzami w mniejszych i większych miejscowościach.

Informacje w tej sprawie uzyskał portal Wirtualnemedia.pl. Projekt ma potrwać kilka miesięcy, a dziennikarze TVN24, Faktów TVN24, portalu tvn24.pl i serwisu TVN24+ w tym czasie odwiedzą między innymi miasta takie jak Kazimierz Dolny, Giżycko, Bielsko-Biała czy Opole lub Słupsk. W miastach, do których zawita telewizyjna ekipa będą organizowane wydarzenia i nagrywane programy. W niektórych odbędą się debaty.

Na pierwszy ogień – Podlasie

Pierwszym miastem, jakie odwiedzą dziennikarze będą podlaskie Siemiatycze. Program poprowadzą związani z Podlasiem prezenterzy – Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Maja Popielarska oraz reporter Mateusz Grzymkowski.

Jak opowiadał o projekcie Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN, członek zarządu TVN Warner Bros. Discovery, TVN24 „niezmiennie pozostaje czołową i najbardziej wiarygodną stacją informacyjną w Polsce”. – Dziś jako multimedialna platforma, łącząca telewizję i digital, dociera do milionów odbiorców w kraju i za granicą, konsekwentnie budując zaufanie w oparciu o rzetelne dziennikarstwo i sprawdzone, prawdziwe informacje – mówi Samul cytowany przez Wirtualnemedia.pl.

W przeszłości stacja nadawała letnie wyjazdowe wydania poranków „Wstajesz i wiesz”.

Stacja TVN24 rozpoczęła nadawanie 9 sierpnia 2001 roku. Dziś TVN24 należy do najpopularniejszych polskich kanałów informacyjnych. Jak wynika z danych Nielsena, w marcu jej udział w rynku wyniósł 5,36 procent.

