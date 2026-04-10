TVP przekroczyła granice. Sąd nie miał wątpliwości

Sąd Okręgowy w Warszawie ocenił, że w jednym z odcinków „Pytania na śniadanie”, wyemitowanego na antenie TVP2 w grudniu 2022 roku doszło do nadmiernej ekspozycji lokowanego produktu marki biżuteryjnej. Instytucja podtrzymała decyzję wcześniej podjętą przed Krajową Radę Radiofonii i Telewizji związaną z nałożeniem na stacji finansowej kary.

Jak stwierdza KRRiT, wyrok jest wzmocnieniem reguły rozdzielenia przekazów handlowych od treści redakcyjnych. – W przypadku nadawcy publicznego obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przekazów handlowych ma szczególne znaczenie. Realizacja misji publicznej wymaga zachowania najwyższych standardów, a ich naruszenie musi spotykać się ze zdecydowaną reakcją regulatora – stwierdziła dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT.

Program podporządkowany prezentacji biżuterii

Przepisy zostały naruszone podczas gdy prezesem TVP był Mateusz Matyszkowicz. Portal Wirtualnemedia.pl w rozmowie z Anną Ostrowską, rzeczniczką prasową KRRiT dowiedział się, że „sprawa dotyczy kary nałożonej w sierpniu 2023 roku przez przewodniczącego KRRiT i programu »Pytanie na śniadanie« wyemitowanego w grudniu 2022 roku w TVP2”.

Jak wynika ze zgromadzonych materiałów, przebieg rozmowy na antenie i realizacja programu były mocno podporządkowane na prezentacji wyrobów biżuteryjnych oraz znaków towarowych producenta.

Od licznych zbliżeń, po ekspozycję biżuterii i umieszczenie logo producenta w scenografii – tak nawiązywano do oferty marki. Podczas audycji wskazywano na zalety produktów. Jak czytamy w komunikacie KRRiT, „sąd przyjął łączną ocenę sposobu prezentacji, uwzględniając intensywność i powtarzalność ujęć, kadrowanie oraz odniesienia werbalne”.

Dodatkowo „podkreślono, że tego rodzaju działania godzą w podstawowe zasady funkcjonowania rynku medialnego, w tym w przejrzystość przekazu oraz ochronę widza przed ukrytą reklamą”.

TVP pod presją. Wyższe wymagania dla publicznego nadawcy

Sąd ocenił, że działanie TVP miało „charakter istotny”. Sąd zaznaczył, że ze względu na to, że TVP jest stacją finansowaną ze środków publicznych i realizuje misję publiczną, wymagane są wobec niej „podwyższone standardy przestrzegania prawa dotyczącego przekazów handlowych”. W związku z tym, jak podaje KRRiT w swoim komunikacie, sąd surowiej ocenił naruszenia ze strony nadawcy publicznego niż oceniłby w przypadku komercyjnego odpowiednika.

„To kolejny korzystny wyrok dla KRRiT, po trzech ostatnich rozstrzygnięciach sądów I instancji w analogicznych sprawach” – dodano na koniec oświadczenia.

W styczniu rada poinformowała, że sąd podtrzymał karę 70 tysięcy złotych dla TVN za naruszenie przepisów dotyczących lokowania produktów w programie „Dzień Dobry Wakacje” – chodziło wtedy o prezentację jednej z marek żywnościowych. Biuro prasowe TVN Warner Bros. zapowiedziało apelację.

TVP i Polskie Radio pod lupą prokuratury. KRRiT żąda wyjaśnieńCzytaj też:

Burza wokół popularnego show TVP. KRRiT reaguje