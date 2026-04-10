Gigantyczny okaz chwycił za haczyk. Wędkarz aż zaniemówił, pobił rekord z 2011 r.

Padł nowy rekord – pasjonat zza oceanu złowił olbrzymiego pstrąga. Jego wyczyn został już potwierdzony przez Departament Zasobów Naturalnych.

Co powiedział po wszystkim? Skromność wędkarza zadziwiła redakcję.

Jego zestaw wędkarski ledwo to wytrzymał

John Terry – bo o nim mowa – na zawsze zapisał się na kartach historii. Mieszkanie Gallagher w Zachodniej Wirginii wyciągnął z jeziora Seneca (hrabstwo Pocahontas) wielkiego pstrąga tygrysiego (Salvelinus fontinalis), bijąc w ten sposób rekord, który padł w 2011 roku (od 15 lat nikt nie był w stanie złowić większej ryby z tego gatunku).

Okaz Terry'ego ważył lekko ponad 5 kg (11,04 funta) i mierzył blisko 80 cm (29,13 cala) – donosi zagraniczny dziennik „The Inter-Mountain”. Mało brakowało, a żyłka, której użył, pękłaby pod ciężarem ryby, ponieważ była w stanie wytrzymać jedynie 4 funty (tylko ponad 1,8 kg, a więc ponad dwa razy mniej niż ważył rekordowy okaz).

Jak skomentował swój wyczyn? – Zawsze znajdzie się większa ryba – odparł skromnie – stwierdził (cytat za stacją WBOY 12).

Padał rekord za rekordem. 2025 rok był owocny dla wędkarzy!

Przy okazji wspomnianego wyżej rekordu, który padł w stanie na północ od Wirginii – Michigan – warto wspomnieć o wyczynach wędkarzy, których dokonali w 2025 roku. Listę opublikował Departament Ochrony Dzikiej Przyrody.

Oto kilka godnych uwagi przykładów:

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.

Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.

Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region, USA, luty.

Karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region, USA, czerwiec 2025 roku.

Czytaj też:

Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważyła ryba. „Unikalny” okazCzytaj też:

Wędkarz wciągnął rybę na pokład łodzi i zaniemówił. „Co za gigantyczny tuńczyk!”