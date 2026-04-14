Śledztwo ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. „Specjalny zespół prowadzi działania”

Portal Trójmiasto poinformował, że organy ścigania planują kolejne przesłuchania. Prokuratura nie chce jednak ujawnić szczegółów, powołując się na „dobro śledztwa”. – Obecnie dominująca wersja śledcza zakłada, że mogło dojść do przestępstwa zabójstwa – przekazała redakcji rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej.

Co jeszcze wiadomo ws. zaginięcia Iwony Wieczorek?

Prokuratura: Prowadzone są działania terenowe

Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska wskazała, że nad rozwiązaniem sprawy pracuje „specjalny zespól”. – W jego skład wchodzi prokurator specjalizujący się w tego typu sprawach (tzw. Archiwum X) oraz funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji – poinformowała.

Rzeczniczka PK ujawniła, że „prowadzone są szeroko zakrojone czynności” w sprawie. – W tym również działania terenowe, realizowane na obszarze Pomorza, w szczególności w Trójmieście – dowiedzieli się dziennikarze. Jednak „ze względu na dobro prowadzonych i planowanych działań” śledczy „nie udzielają informacji dot. ich liczby ani szczegółowego zakresu” – podkreśliła przedstawicielka prokuratury.

Iwona Wieczorek nie żyje?

Przypomnijmy – chodzi o zaginięcie sprzed 16 lat (doszło do niego w połowie lipca 2010 roku). Iwona Wieczorek miała wtedy 19 lat. Po raz ostatni kamera monitoringu miejskiego zarejestrowała ją ok. 2 km od miejsca zamieszkania. Najprawdopodobniej szła w stronę Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku. Wciąż nie wiadomo, co przytrafiło jej się feralnego poranka, po nocy spędzonej na zabawie w nieistniejącym już Dream Clubie (znajdował się on w słynnym Krzywym Domku na sopockim Monciaku).

Na początku marca tego roku, w podcaście „Rozmowa Wprost”, pytaliśmy eksperta – inspektora Marka Dyjasza, byłego dyrektora biura kryminalnego Komendy Głównej Policji – o to jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w Polsce. Jego zdaniem sprawa ta zakończyć może się w jeden sposób – stwierdzeniem, że poszukiwana od lat kobieta nie żyje.

