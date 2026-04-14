W środowisku wędkarskim aż huczy, 15 latek pobił rekord? „Wszyscy dookoła szaleli”

Hunter Rohr, razem ze swoim przyjacielem – Bryarem Sandym – wybrali się na ryby w Zachodniej Wirginii. Wyprawa młodzieńców rozpoczęła się 2 kwietnia – wzięli oni udział w dwutygodniowej imprezie, która polega na łowieniu pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) o złocistym ubarwieniu (pochodzących z hodowli).

W pewnym momencie, w głębokiej dziurze na południowej odnodze rzeki Potomac, chłopcy odkryli ławicę ryb. W pewnym momencie jeden z nich, korzystając z pary wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją, dostrzegł wyjątkowo dużą rybę trzymającą się w pobliżu kłody na dnie – opisuje zagraniczny kwartalnik „Outdoor Life”.

Taką wagę i długość miała ryba. Będzie rekord?

Sandy postanowił wykorzystać okazję – nabił na haczyk przynętę i zarzucił ją na samo dno. Pstrąg pokusił się na nią – wtedy rozpoczęła się walka, która nie trwała jednak długo – ok. 2 min. – [Okaz – red.] wypłynął i wysunął głowę z wody, pluskając i walcząc – ale był zbyt gruby, by skakać. Wszyscy wokół mnie szaleli, gdy walczyłem z tą rybą, a Bryar podszedł, by mi pomóc i złapał pstrąga w podbierak – opowiedział magazynowi Hunter.

Następnie udali się do pobliskiego sklepu wędkarskiego Shreves Country Store, by zważyć O. mykiss. Wtedy na jaw wyszło, że on aż 11,84 funta (blisko 5,4 kg). Potem zważona została raz jeszcze, przez eksperta – Jima Walkera. Dodatkowo okazało się, że ma 28 cali długości (ponad 71 cm).

Wciąż jeszcze nie jest to pewne, ale wiele wskazuje na to, że okaz ten był większy niż rekord z kwietnia 2023 roku. Wyczyn młodych chłopaków weryfikowany jest przez Departament Zasobów Naturalnych stanu Wirginia Zachodnia.

Niesamowite wyczyny wędkarzy w 2025 r.

W ubiegłym roku padło mnóstwo rekordów w stanie Michigan. Niedawno biuro prasowe DNR opublikowało ich pełną listę. Oto niektóre z nich:

Bass słoneczny (Lepomis sp), długość 12,50 cali (31,75 cm), jezioro Sand Lake, hrabstwo Clare, środkowy region, USA, maj.

Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), długość 37,10 cali (94,23 cm), jezioro Grand Lake, hrabstwo Presque Isle, północno-wschodni region, USA, lipiec.

Bass niebieski (Lepomis macrochirus), długość 12,10 cali (30,73 cm), jezioro Long Lake, hrabstwo Grand Traverse, północno-zachodni region, USA, czerwiec.

