Kaczyński zmuszony do wyprowadzki. „Jarek może u mnie mieszkać, do kiedy chce”

Remont u sąsiadów Jarosława Kaczyńskiego zmusił go do wyprowadzki z Żoliborza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zamieszkał u swojego brata ciotecznego, Jana Marii Tomaszewskiego. Teraz bliski polityka przyznaje, że prace remontowe mają „potrwać jeszcze długo”. Wygląda na to, że Kaczyński nieprędko wróci do domu.

Gruntowny remont bliźniaka na Żoliborzu

Zimą zeszłego roku prezes PiS musiał miejsce, w którym mieszkał. Powód? Intensywny remont prowadzony przez jego nowych sąsiadów tuż za ścianą bliźniaka, w którym mieszka Kaczyński. Nieruchomość przez wiele lat stała pusta. – Właściciel próbował wielokrotnie sprzedać nieruchomość, ale nie udawało mu się z powodu wyjątkowo wysokiej ceny – mówiła jedna z sąsiadek polityka.

Ostatecznie udało się znaleźć nabywcę – jest nią rodzina z dziećmi. Teraz nowi właściciele remontują swoją część budynku – w samym domu zamontowano nowe okna, a w pobliżu posesji ustawiono kontenery na odpady oraz zgromadzono materiały budowlane. Spore postępy widać też od strony podjazdu i ogrodu.

Ze względu na niedogodności związane z hałasem, na czas remontu Jarosław Kaczyński wyprowadził się do swojego brata ciotecznego, Jana Marii Tomaszewskiego. Razem z prezesem PiS dom opuściły jego dwa koty.

Powrót do domu odłożony w czasie

Jak w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu” wyjaśnił Jan Maria Tomaszewski, prace remontowe rozpoczęte w listopadzie 2025 roku mocno się przedłużają. – Ten remont na Żoliborzu potrwa jeszcze długo, dlatego Jarek może u mnie mieszkać, do kiedy chce, nawet do końca roku – wyjaśnił.

– Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję – mówił z kolei dziennikarzom Faktu24.pl. A jak czas spędza prezes PiS? Okazuje się, że „po pracy też jest w pracy”. – Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki – ujawnił „Super Expressowi” bliski Jarosława Kaczyńskiego.

